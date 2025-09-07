Romina Contreras comparte con estudiantes acciones en Huixquilucan

Encuentro “Líderes de Acción Positiva”

Huixquilucan, Méx.- Al participar en el Encuentro “Líderes de Acción Positiva” (ELAP), la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, compartió con estudiantes de la Universidad Anáhuac, campus norte, las acciones y experiencias de éxito de su gobierno y que han permitido mantener al territorio en los primeros lugares a nivel estatal y nacional, en varios rubros, destacando la educación.

La alcaldesa destacó que los resultados que tiene el gobierno de Huixquilucan en diferentes rubros como educación, seguridad, salud, desarrollo social y económico, inversión y servicios públicos, entre otros, es el reflejo de la cercanía con la gente y el sentido humanista con los sectores de la sociedad, especialmente, con los más vulnerables, además de implementar políticas públicas que permiten elevar la confianza y calidad de vida de la ciudadanía.

Ahí mismo, Romina Contreras afirmó que ser la primera mujer en ser presidenta municipal de Huixquilucan, conlleva una gran responsabilidad y diversos retos; no obstante, a través del trabajo 24/7 que ha implementado desde su primera gestión, se ha logrado un desarrollo integral que consolida un territorio fuerte, sólido y con mejores condiciones de vida para todos sus habitantes.

“Aquí demostramos que todas las mujeres podemos hacer lo que queramos; en el siglo XXI tenemos esa libertad y vivimos en una apertura de género, en donde nosotras podemos ocupar espacios que solo estaban destinados a los hombres. Es importante que todos los jóvenes sepan que sí se pueden alcanzar los primeros lugares, al tiempo de dar excelentes resultados para que se forme un precedente y que los jóvenes, como ustedes, alcancen lugares importantes en la administración pública para demostrar su talento, en beneficio de la comunidad”, señaló Romina Contreras.

Posteriormente, la presidenta municipal compartió con la comunidad Anáhuac algunos de los programas y acciones de éxito que han colocado al territorio como un modelo de gobierno, tanto a nivel nacional como estatal, tal como “Huixquilucan Contigo 24/7”, iniciativa en la cual los servidores públicos recorren las comunidades, colonias y fraccionamientos de esta demarcación, para escuchar y atender las peticiones, propuestas y necesidades de la población.