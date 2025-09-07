El 22 de septiembre, segundo informe de Delfina Gómez

Toluca, Méx.- El Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, informó que el lunes 22 de septiembre, Delfina Gómez Álvarez entregará personalmente al Congreso local el documento de su Segundo Informe de Gobierno, en estricto apego a lo que establece la ley. Tras cumplir con el trámite oficial, la Mandataria dirigirá un mensaje político en el Teatro Morelos, donde compartirá los principales avances de su administración. Duarte Olivares adelantó que, además, se organizarán informes regionales en distintas zonas del Estado de México, con el objetivo de acercar a la población los logros alcanzados. “Estamos definiendo las sedes; calculamos que pueden realizarse entre cuatro y cinco eventos de este tipo”, señaló.