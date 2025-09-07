Lo actual: “La ley es para todos”; antes, “no me vengan con que la ley es la ley”

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Sin duda, un gran éxito del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el haber detenido a los funcionarios y empresarios involucrados en el negocio ilegal del huachicol, bajo la consigna “la ley es la ley”, lo que contradice al caudillo Andrés Manuel López Obrador, quien sostenía: “No me vengan con que la ley es la ley”.

Al mismo tiempo, es lamentable que la acción afecta a una de las instituciones más respetadas por los mexicanos, la Marina Armada de México.

Durante mucho tiempo, diversas encuestas han puesto en evidencia que, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Secretaría de Marina es de las instituciones más prestigiadas.

A manera de ejemplo basta mencionar dos estudios:

Uno, la consultoría Buendía & Laredo presentó en marzo de 2017 un sondeo acerca de la confianza de los mexicanos en sus instituciones en el que destaca la Marina armada de México con un porcentaje del 71 por ciento. Es decir, esa dependencia de las fuerzas armadas tenía el respeto de siete de cada diez mexicanos.

El estudio, publicado por la revista Líderes Mexicanos, ubicó en segundo lugar a la Universidad Nacional Autónoma de México con un grado de confianza del 67% (mucho-algo). Cabe destacar que la UNAM fue la única institución que subió significativamente en la categoría “mucho/algo”, con 14 puntos respecto a la encuesta anterior.

Posteriormente, se ubicó el Ejército, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE), la policía y los partidos políticos. Eso fue hace ocho años, pues la percepción generalizada no incluiría a la fecha a la CNDH, devaluada a partir de que las preside Rosario Piedra Ibarra, es decir desde noviembre de 2019 y luego reelegida en 2024.

Cabe mencionar que la población sujeta a estudio incluyó adultos, hombres y mujeres de 18 años y más, que residen permanentemente en viviendas particulares del territorio nacional.

Dos. Más reciente, de acuerdo con el estudio “Confianza en las Instituciones 2024”, elaborado por Research Land, siete de cada 10 mexicanos confían en el Ejército y la Marina; mientras que 28.9% considera que la policía tiene credibilidad.

En la encuesta elaborada por la agencia de investigación de mercados, las instituciones en las que más confían los mexicanos son: la familia (87.4%), universidades públicas (78.7%), las escuelas públicas de nivel básico (78.5%), compañeros de trabajo (75.6%), el Ejército y la Marina (71.5%), vecinos (71.4%), hospitales públicos (69.6%), organismos autónomos (67.1%), la Guardia Nacional (65.6%), las instituciones religiosas (61%); ONG’s (60.5%); la Comisión Nacional de Derechos Humanos (59.7%) y el gobierno federal (59.1%).

“Cuando hablamos de instituciones nos referimos a rubros que van desde la familia hasta grandes organizaciones como pueden ser el Ejército, la Guardia Nacional, los partidos políticos, etcétera”, comentó Pablo Levy Covarrubias, director general de Research Land.

Es de esperar que el resultado de las investigaciones en torno al gran decomiso de huachicol en Tampico, en el cual resultaron involucrados algunos mandos de la Marina, no se traduzca en un demérito para esa institución, que no solamente tiene el reconocimiento en México, sino también en el extranjero.

Esto quedó de manifiesto de manera indirecta, pues en agosto de 2022, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de falta de respeto a la soberanía de México el que se siga imponiendo la narrativa de que solamente se puede confiar en la Marina para realizar operativos contra el narcotráfico.

Citado por Aristegui Noticias, el político tabasqueño indicó que esta concepción fue una intromisión alevosa por parte de la Agencia de Combate a las Drogas (DEA por sus siglas en inglés) que se consintió durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando la DEA y la Marina realizaban operativos conjuntos. Sin embargo, recordó que la relación con Estados Unidos “ahora se da con respeto a la soberanía mexicana”.

En cambio, el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, al informar acerca de las investigaciones y las aprehensiones de presuntos responsables del huachicol, puso a salvo el prestigio de la Secretaría de Marina.

El funcionario confirmó la aprehensión de 3 empresarios, cinco ex funcionarios de aduanas, y 5 marinos en activo y uno más en retiro, pero dejó en claro que se trata de malos elementos que no representan a la Secretaría de Marina.

En particular, el titular de Seguridad salió en defensa de la Secretaría de la Marina y de su titular en la administración pasada, Manuel Ojeda, una precisión que resultaba muy necesaria, pues dos de los inculpados son sus parientes políticos.

“Reconocemos el trabajo coordinado y permanente por muchos años de la Secretaría de Marina que ha desempeñado un papel fundamental en la seguridad de nuestra nación y aprovecho también para destacar la labor importante que desempeño el almirante Rafael Ojeda durante su gestión, quien hizo un extraordinario trabajo para fortalecer a esta institución, el actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de esta honorable institución”, afirmó Harfuch en la conferencia de prensa en la que estuvo acompañado de los titulares de la Sedena, Ricardo Trevilla; de la FGR, Alejandro Gertz Manero, y de Marina, Raymundo Pedro Morales.

En particular, García Harfuch destacó la trayectoria del ex secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda, de quien dijo que realizó un trabajo extraordinario para fortalecer a la institución, y subrayó que “el actuar aislado de unos cuantos no representa el de esta honorable institución”,

Estas palabras fueron reforzadas por el actual titular de la Armada, almirante Raymundo Pedro Morales, quien afirmó que “en la Marina, la ley es para todos”. Todo lo contrario de lo que decía López Obrador: “No me vengan con que la ley es la ley”.

Morales destacó especialmente que el parentesco de Farías con el ex secretario Ojeda no será obstáculo para que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias. “Estos golpes de timón son necesarios para defender el compromiso con la sociedad, la transparencia y el Estado mexicano”, afirmó el alto mando.

Agregó que la Marina fortalecerá sus controles internos y disciplinarios para erradicar malas prácticas, garantizando apego a derecho y respeto a los derechos humanos.

“Establecemos mecanismos para detectar malas prácticas y sancionarlas conforme a la ley. Protegemos a la institución sin excusar conductas individuales aisladas que vulneran la confianza ganada en más de 200 años de historia. Defender a la institución significa no permitir impunidad en ningún acto del servicio”, añadió.

Los resultados de la investigación dados a conocer por el grupo de altos funcionarios son resultado de un trabajo de casi medio año, pues el inicial de más 10 millones de litros de diésel ocurrió en marzo y por lo tanto queda la esperanza de que pronto se conozcan resultados de otro gran golpe contra el huachicol, ocurrido días antes en Ensenada, Baja California. García Harfuch informó que allí se incautaron casi 8 millones de combustible ilegal además de numerosos contenedores, tractocamiones, remolques y motobombas.

Todo ello se localizó en un predio ubicado sobre la autopista Rosarito-Ensenada, a la altura del kilómetro 100, en la colonia El Sauzal, misma que pertenece al municipio de Ensenada, Baja California.

Además de la gran cantidad de combustible y de materiales y equipo relacionados, otro aspecto sobresaliente fue que se puso en evidencia que el establecimiento habría sido arrendado por Gerardo Novelo Osuna, ex senador de Morena, suplente del ex gobernador Jaime Bonilla, quien le dejó el escaño durante su breve mandato dos años, pero luego lo desplazó al retornar a la Cámara porque la Suprema Corte declaró inválida una reforma para que ampliara su mandato.

Oficialmente, el ex legislador no fue involucrado, pero en redes sociales hubo muchas críticas, por lo que Novelo Osuna respondió que el predio no era de su propiedad y que lo había traspasado a un individuo de nombres Luis Francisco Rodríguez Orozco, más conocido por el alias “Gussy”.

El hecho es que permanecen muchas dudas en torno a este otro cuantioso decomiso.

Sea lo que sea, se debe cumplir: “La ley es para todos”.