Grupos prioritarios reducen pobreza en Edomex; mujeres, de las más beneficiadas

“Guía de datos sobre población. Grupos vulnerables 2024”

Se reafirma la política social implementada para mejorar la calidad de vida

Toluca, Estado de México.– Para fortalecer el diseño y evaluación de programas sociales en el Estado de México, el Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS) creó la “Guía de datos sobre población. GRUPOS VULNERABLES 2024”, la cual aporta información estratégica sobre los indicadores de pobreza y carencias sociales de los grupos vulnerables más representativos de la entidad.

Entre los hallazgos más relevantes, se registró una disminución significativa de la pobreza en varios de estos grupos prioritarios entre 2022 y 2024:

Mujeres: más de 907 mil dejaron la pobreza y más de 92 mil de 50 a 64 años superaron la carencia alimentaria.

Personas adultas mayores de 60 años o más: 166 mil mexiquenses abandonaron la situación de pobreza y 92 mil personas superaron la carencia por acceso a la alimentación nutritiva.

Hablantes de lengua indígena: más de 20 mil superaron la pobreza extrema y redujo 11.3 por ciento la carencia alimentaria y el rezago educativo.

Personas con discapacidad: más de 45 mil por ciento de esta población abandonó su situación de pobreza.

Jóvenes de 12 a 29 años: 563 mil personas salieron de la pobreza.

Esta guía, basada en los resultados de la Medición Multidimensional de la Pobreza emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), contiene, en total, nueve secciones: personas adultas mayores de 60 años y más, mujeres, mujeres de 18 a 59 años, mujeres de 50 a 64 años, hablantes de lengua indígena, población con discapacidad, jóvenes de 12 a 29 años, población rural y población urbana.

Los resultados reafirman la política social implementada por la Gobernadora Delfina Gómez, a través de la Secretaría de Bienestar, para mejorar la calidad de vida de las y los mexiquenses.

Alista Delfina Gómez Segundo Informe de Gobierno

Por otra parte, el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, informó que el lunes 22 de septiembre la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregará personalmente al Congreso local el documento de su Segundo Informe de Gobierno, en estricto apego a lo que establece la ley.

Tras cumplir con el trámite oficial, la Mandataria dirigirá un mensaje político en el Teatro Morelos, donde compartirá los principales avances de su administración.

Duarte Olivares adelantó que, además, se organizarán informes regionales en distintas zonas del Estado de México, con el objetivo de acercar a la población los logros alcanzados: “Estamos definiendo las sedes; calculamos que pueden realizarse entre cuatro y cinco eventos de este tipo”, señaló.