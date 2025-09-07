Sheinbaum defendió la soberanía mexicana frente a Marco Rubio: “Muy bueno, México se respeta”

Consolidó su imagen de jefa de Estado capaz de dialogar con Washington de igual a igual

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió fortalecida tras su reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. La mandataria calificó el encuentro como “muy bueno”, y dejó claro que México colaboraba con Washington sin renunciar a su soberanía.

En sus propias palabras, Sheinbaum Pardo celebró que, por primera vez en años, un alto funcionario estadounidense reconociera públicamente la cooperación mexicana:

“Es muy bueno (que lo dijera), no sé si hubo alguien más que, públicamente y estando en México, lo haya reconocido”, afirmó, después de que Rubio asegurara que ningún gobierno había cooperado tanto con Estados Unidos como el suyo.

Una Presidenta que marcó límites con firmeza

Durante la reunión, la mandataria recalcó que toda acción conjunta debía realizarse bajo el principio de respeto a la integridad territorial.

Aclaró que no permitiría operaciones unilaterales de Estados Unidos en territorio mexicano.

Destacó que su gobierno ya había extraditado a 55 capos del crimen organizado, pero también exigió reciprocidad, solicitando que casos relevantes fueran enviados a México.

Con esta postura, la Presidenta transmitió un mensaje claro: México colaboraba, pero no se subordinaba.

Balance político

La visita de Rubio terminó siendo un escenario favorable para Sheinbaum. No solo logró proyectar una relación bilateral sólida, sino que además consolidó su imagen de jefa de Estado capaz de dialogar con Washington de igual a igual, defendiendo al mismo tiempo los intereses y la soberanía de México.

Sheinbaum salió con un triunfo político en la narrativa pública: mientras Rubio elogió la cooperación mexicana, ella dejó claro que los logros no

dependían de concesiones, sino de un marco de reciprocidad y respeto. Ese matiz la colocó como una líder firme ante la mayor potencia del mundo.

La oposición quedó en ridículo

El resultado también dejó mal parada a la oposición mexicana, que apostaba a que la reunión evidenciara debilidad o sumisión. Sin embargo, al ver a Rubio reconociendo los logros del gobierno de Sheinbaum Pardo y a la presidenta defendiendo con firmeza la soberanía nacional, su narrativa se derrumbó. La estrategia opositora quedó exhibida como un intento fallido de desprestigiar a la mandataria, reforzando en cambio su legitimidad ante la opinión pública.

Reacción en la arena internacional

El encuentro no solo tuvo repercusiones internas. En el plano internacional, observadores destacaron que Sheinbaum logró romper con la narrativa histórica de subordinación de México frente a Estados Unidos. La presidenta transmitió un mensaje de liderazgo soberano, mostrando que la cooperación en temas como seguridad y migración puede ser efectiva sin menoscabar la independencia política y territorial. La claridad con la que expuso sus condiciones dejó en evidencia que la agenda bilateral se construía en términos de igualdad y no bajo presión.

Un liderazgo con mucha dignidad

El saldo político fue favorable: mientras Rubio buscaba mostrar una relación funcional, Sheinbaum capitalizó la oportunidad para reafirmarse como una mandataria que defiende los intereses nacionales sin confrontación innecesaria, pero con firmeza. Su postura fortaleció la percepción de un gobierno que negocia con dignidad y que no permite retrocesos en materia de soberanía. Con este episodio, la presidenta consolidó un perfil de liderazgo sólido en sus primeros meses de gestión, capaz de dialogar con la Casa Blanca sin ceder un ápice del territorio mexicano.

Día Internacional de la Mujer Indígena

Desde siempre fueron invisibilizadas, arrinconadas en la historia, tratadas como una categoría inferior. Fueron producto de 500 años de conquista y de sometimiento sistemático, con un eco que aún resuena en nuestros días.

“Lo que no se nombra no existe”

“Lo que no se nombra no existe”, dijo Claudia Sheinbaum en tiempos de su precampaña, cuando una parte del historial misógino y machista del México neoliberal se negaba a aceptar la palabra: Presidenta con “a”. Un tema que desde entonces se convirtió en bandera y símbolo de la nueva batalla de la hoy Presidenta de México.

Una lucha global, una deuda histórica

La historia de las luchas por reivindicar los derechos de la mujer en el mundo es un fenómeno global cuesta arriba. En nuestro país, pese a los esfuerzos, permaneció durante mucho tiempo detenido, lejos del alcance institucional, que las veía como piezas arqueológicas de museo o, en el mejor de los casos, como pretexto para discursos de “ayuda a” y fotos sexenales de presidentes hombres de la posrevolución.

Apoyos directos y decisión comunitaria

Hoy existen apoyos a las comunidades indígenas por 130 mil millones de pesos y 16 programas de reconocimiento a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, además de dos más para los pueblos purépecha y amuzgo. Estos recursos se entregan de manera directa a las comunidades a través de comités, administrados por una mujer. Son ellas y ellos quienes deciden, según la mayoría, en qué obra invertir.

Una cartilla en 38 lenguas

Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó junto a su equipo de colaboradoras la Cartilla de los Derechos de la Mujer. Será traducida a 38 lenguas y distribuida a nivel nacional.

La población indígena en México alcanza el 39% según estudios recientes; 14 millones de personas se identifican con sus raíces, pero solo 7 millones dominan alguna de las 68 lenguas originarias.

Rescatadas del tiempo y el olvido

Como podemos observar, la población indígena y, en especial, sus mujeres, forman parte de los grupos que han luchado por sobrevivir desde los tiempos de la posconquista y la esclavitud.

Un merecido reconocimiento y acción por nuestras hermanas indígenas, rescatadas del tiempo y el olvido.

¡Vivan las mujeres indígenas de México y del mundo!

Primer Informe de Gobierno: un nuevo estilo de gobernar de la presidenta Claudia Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum inauguró un nuevo estilo de gobierno al no abandonar la plaza pública para rendir cuentas directamente al pueblo. Con ello rompe con las viejas prácticas de los informes sexenales del pasado —llenos de alfombras rojas y besamanos— y prefiere el contacto directo con la ciudadanía.

En lugar de un escritorio o un púlpito burocrático, la mandataria decidió recorrer nuevamente cada estado del país, los mismos donde hace un año pidió el voto, para reencontrarse con las comunidades y responder con hechos a las propuestas que ellas mismas plantearon.

“Porque aquel dirigente que no sabe escuchar, no sabrá gobernar”, recordó recientemente en conferencia matutina.

Un estilo cercano y dinámico

Este modelo de rendición de cuentas es dinámico y exige resistencia en todos los niveles, pero promete frutos en el corto plazo. Permite gobernar para todos, hombres y mujeres, incluso en las entidades que no son afines a Morena.

Durante este fin de semana, Sheinbaum visitó en tres días nueve estados: Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sonora, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz.

Resultados por estado

Guanajuato: Anunció la extensión del tren México–Querétaro hacia Irapuato y León.

Anunció la extensión del tren México–Querétaro hacia Irapuato y León. Aguascalientes: Construcción de 2 mil 400 viviendas.

Construcción de 2 mil 400 viviendas. Zacatecas: Edificación de la presa Milpillas.

Edificación de la presa Milpillas. Durango: Lanzamiento del programa integral para impulsar la producción de carne de calidad y construcción de la carretera San Ignacio–Tayoltita.

Lanzamiento del programa integral para impulsar la producción de carne de calidad y construcción de la carretera San Ignacio–Tayoltita. Sonora: Modernización de los aeropuertos de Ciudad Obregón y Guaymas, construcción de una central de ciclo combinado de la CFE y desarrollo de la planta de litio.

Modernización de los aeropuertos de Ciudad Obregón y Guaymas, construcción de una central de ciclo combinado de la CFE y desarrollo de la planta de litio. Nuevo León: Anunció el tren Saltillo–Nuevo Laredo con paso por Monterrey.

Anunció el tren Saltillo–Nuevo Laredo con paso por Monterrey. Coahuila: Además del programa de vivienda y carne de calidad, también el tren Saltillo–Nuevo Laredo.

Además del programa de vivienda y carne de calidad, también el tren Saltillo–Nuevo Laredo. Tamaulipas: Construcción de un segundo acueducto, apoyo al Puerto Norte en Matamoros y millonaria inversión en la carretera del Golfo de México.

Construcción de un segundo acueducto, apoyo al Puerto Norte en Matamoros y millonaria inversión en la carretera del Golfo de México. Veracruz: Inversión en carreteras, apoyo a agricultores y fortalecimiento de los programas de pensiones para mujeres y becas para estudiantes.

Un esquema de comunicación renovado

Este nuevo esquema de información y comunicación, inaugurado con su primer informe, marca la diferencia respecto a los gobiernos anteriores. La Presidenta Sheinbaum busca que cada gira sea un ejercicio de rendición de cuentas y al mismo tiempo un espacio para rectificar y ajustar su propuesta de gobierno según la voz de la ciudadanía.

PATAS

