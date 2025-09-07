El Lago de los Cisnes llega al teatro Rafael Solana

Bajo la dirección de Luis Capetillo y Koray García

Un primer acercamiento al ballet, en un formato apto para toda la familia

Por Arturo Arellano

La obra más emblemática del repertorio clásico, El lago de los cisnes, se presenta en el Teatro Rafael Solana de la Ciudad de México en una versión pensada para toda la familia. Esta producción, a cargo de Alonzzo Producciones y Ballet Arte en Movimiento, ofrece una adaptación accesible y emotiva del ballet compuesto por Piotr Ilich Tchaikovsky, cuya historia de amor, traición y redención ha conmovido al público desde su estreno en 1877.

Con funciones todos los domingos de septiembre y octubre, esta puesta en escena busca ser el primer acercamiento al ballet para niñas, niños y adultos que aún no han tenido contacto con esta disciplina artística.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, Ernesto Gutiérrez, gerente de producción, explicó que esta versión busca atraer a quienes se acercan por primera vez al ballet “Es el ballet más clásico, el primero en el que pensamos, o el segundo después de El cascanueces. Pero si queremos llamar la atención con nuestra versión, debemos darle una vuelta de tuerca. Por eso nos enfocamos en ese público que tendrá su primer acercamiento al ballet con nosotros.”

La producción cuenta con la colaboración de la compañía Ballet Danza en Movimiento y la coreografía de Luis Capetillo. “Todo está pensado como una experiencia familiar”, añadió Gutiérrez. “Estamos en el centro de Coyoacán, que ya es de por sí una zona turística, y el horario es muy accesible, para que puedan asistir abuelitos, papás e hijos.”

La obra ha sido condensada para facilitar su comprensión, con una duración menor a la original y narraciones que permiten seguir la historia sin necesidad de diálogos extensos. “Es apta para niños desde los cuatro años”, señaló.

Arte, técnica y emoción

Gutiérrez destacó que en temporadas anteriores han tenido llenos totales, y que el público responde con entusiasmo a los momentos más espectaculares del ballet “Hay movimientos muy repetitivos que son técnicamente exigentes y visualmente impactantes. Eso llama mucho la atención. Y el final… bueno, El lago de los cisnes tiene un final abierto desde que Tchaikovsky lo estrenó. Cada director y cada compañía le da su propio toque. Nosotros tenemos un final precioso, que celebra el amor. El baile es muy emotivo.”

Sobre el proceso creativo, el productor explicó que se seleccionaron cuidadosamente las escenas más representativas para contar la historia de forma clara y accesible:

“Nos acostumbramos a que las historias sean habladas, pero ¿cómo hacemos para que haya poco texto y la gente entienda? Ese fue el reto. Elegimos las partes que narran la historia de manera más digerible.”

Talento mexicano y producción cuidada

La compañía cuenta con un cuerpo de baile sólido, integrado por artistas en constante formación. “Muchos de nuestros bailarines están en rotación porque los requieren en otros países. Nuestro protagonista se fue a Londres, otro está en Estados Unidos. En México tenemos bailarines de muy buen nivel”, afirmó Gutiérrez.

El vestuario y la escenografía también son elementos clave en esta producción. “El público viene a ver a las bailarinas, pero también quiere que estén preciosas, con su vestuario perfecto. El tutú blanco, las plumas… gran parte de la producción tiene que ver con la hechura y el mantenimiento del vestuario. La escenografía está muy bien pensada, te transporta. Y el diseño de iluminación ayuda a contar la historia.”

El lago de los cisnes se presenta todos los domingos de septiembre y hasta el 26 de octubre, a la 1:30 p.m., en el Teatro Rafael Solana. Con una producción cuidada, talento nacional y una historia universal, esta versión es ideal para quienes desean descubrir la magia del ballet por primera vez.

Elenco:

Iván Velasco, Daniel Ballesteros, Nabil Uraga, Daniel Ballesteros, Danae Robles, Jimena Durand, Nathalie Peña, Adriana Ponce, Marina Sala/ Paulina González, Io Cruz, Luis Capetillo, Sam Espinosa, Yocelin Fong, Marina Sala.

Sinopsis: La princesa Odette fue convertida en cisne por un hechizo del malvado Von Rothbart que le permite recuperar su forma humana únicamente por la noche y del que sólo el amor verdadero podrá salvarla. El príncipe Sigfrido la conoce, se enamora de ella y le jura amor eterno, pero Von Rothbart, ayudado por su hija Odile, lo engañan para que traicione su juramento. Odette y Sigfrido deberán luchar juntos contra el maleficio que los separa para salvar su amor en esta historia única de drama, romance y pasión.