El narco venezolano ya tiene presencia en 11 entidades

Expansión del crimen organizado en México

Se dedica a la extorsión, tráfico de migrantes, trata, narcomenudeo y secuestro

Al igual que los cárteles mexicanos se expanden a otros países, grupos delictivos extranjeros como la banda venezolana Tren de Aragua, que está en la mira del gobierno de Estados Unidos, incrementan su presencia en México, por lo que refuerzan estrategias para que sus integrantes no sean identificados por las autoridades.

Desde que llegó al país en 2021, el grupo criminal se ha infiltrado ya en 11 estados del país, donde sus redes operativas participan en el tráfico de migrantes, trata de personas con fines de explotación sexual, narcomenudeo, extorsión, homicidio por contrato, secuestro y robo en alianza con células delictivas locales, según fuentes del gabinete de seguridad.

Las entidades son Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guanajuato, Ciudad de México, Tamaulipas y Chihuahua, en las que opera con células delictivas locales y en ocasiones con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Unión Tepito, en colaboración táctica.

Los pandilleros del Tren de Aragua modificaron sus códigos de identificación, ya que eran detectados por las autoridades estadounidenses por sus tatuajes de un tren, coronas reales, armas largas y frases diversas. Ahora utilizan otras formas para identificarse entre ellos, según fuentes oficiales.

Los primeros pandilleros vinculados al Tren de Aragua, designado como grupo narcoterrorista por Estados Unidos, ingresaron a Chiapas y Quintana Roo, y se distribuyeron por el país, principalmente en ciudades fronterizas con Estados Unidos.

A la fecha carecen de la estructura y el poder bélico de un cártel mexicano, pero sí lograron insertarse en actividades ilícitas de alto impacto.

En la frontera norte, su principal rol ha sido la gestión y extorsión de migrantes venezolanos en tránsito, en ocasiones junto a los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación. Para el consultor en seguridad Marco Antonio Vargas González “el Tren de Aragua pasó de ser un fenómeno principalmente sudamericano a consolidar sus redes operativas en México”.

Según su análisis, los cárteles aprovechan al Tren de Aragua como mano de obra criminal y red de control migratorio, mientras que el grupo venezolano se beneficia de la cobertura y poder local de los cárteles mexicanos. Vargas González advierte que, aunque actualmente son aliados coyunturales, existe el riesgo de que esta relación evolucione hacia una mayor integración y dependencia dentro de las estructuras criminales mexicanas.

Control territorial del Tren de Aragua en la CDMX

En la Ciudad de México, la presencia del Tren de Aragua se ha detectado en las alcaldías Cuauhtémoc, Tlalpan y Gustavo A. Madero, especialmente en zonas de comercio sexual y venta de drogas. La organización ha tejido alianzas con la Unión Tepito y, más recientemente, con la AntiUnión, lo que ha intensificado la disputa por el control de territorios estratégicos como Santa María la Ribera, Plaza Garibaldi, Buenavista, la Morelos y Peralvillo.

El asesinato de Diana Odely Martínez, sobrina del fundador de la Unión Tepito, en junio de 2023, marcó un punto de inflexión, incrementando la violencia y las detenciones de presuntos miembros del grupo venezolano.

Asimismo, las autoridades mexicanas han realizado varias detenciones relevantes. En diciembre de 2024, cinco venezolanos, entre ellos Euclides Manuel Arias Suárez, alias Morgan o Kilin Morran, fueron arrestados en la capital.

Arias Suárez está identificado como líder de una célula vinculada al Tren de Aragua y presunto autor material del feminicidio de dos venezolanas en 2023. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México también reportó la captura de Nubia “N”, considerada una de las principales operadoras del grupo, sin embargo, la mayoría de los detenidos han sido operadores de bajo perfil, como asesinos materiales, extorsionadores y vendedores de droga, sin que hasta ahora se haya capturado a líderes de alto rango.

Sanciones de EU contra el cártel

La respuesta de las autoridades estadounidenses ha sido contundente. El 24 de junio, el Departamento de Estado sancionó a Giovanni Vicente Mosquera Serrano, uno de los líderes del Tren de Aragua, y ofreció una recompensa de hasta USD 3 millones por información que lleve a su captura.

Por su parte, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) lo incluyó en su lista de los 10 fugitivos más buscados, mientras que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) bloqueó los bienes de los involucrados y advirtió sobre posibles sanciones a entidades financieras extranjeras que mantengan vínculos con estas redes criminales.

La designación del grupo como organización terrorista extranjera permite a Estados Unidos realizar arrestos, deportaciones aceleradas y operaciones militares selectivas, incrementando la presión sobre las autoridades mexicanas y forzando un reconocimiento más abierto de la presencia del Tren de Aragua.