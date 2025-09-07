Comienza prueba piloto para el registro de usuarios de telefonía móvil en el país

Acuerdo con Telcel, Movistar y AT&T

Unen esfuerzos para combatir extorsión y fraudes

El gobierno federal, a traves de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), y las empresas Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán iniciaron una prueba piloto para el registro de usuarios de telefonía móvil, con el fin de combatir la extorsión, fraudes y otros delitos cometidos mediante el uso de líneas telefónicas.

El registro obligatorio de las nuevas líneas telefónicas en todos los puntos de venta, contemplado en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión arrancó el primer día de septiembre y concluye en octubre, con la entrada en vigor de las nuevas disposiciones en materia de telecomunicaciones.

Al firmar un acuerdo con representantes de las empresas telefónicas, en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con la presencia del subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil, José Luis Rodríguez, el titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Infraestructura Digital de la ATDT, Jorge Luis Pérez Hernández, explicó que esta prueba permitirá definir acciones y áreas de mejora en los procesos del registro de las líneas telefónicas y usuarios a cargo de los concesionarios y comercializadores del servicio móvil.

Requisitos

Durante la firma del acuerdo, el funcionario dijo que se hará a través de algún documento oficial que contenga la Clave Única de Registro de Población (CURP), a fin de vincularlos con la línea telefónica que contraten o adquieran en los centros de atención a clientes, cuyos datos personales quedarán bajo el resguardo de las compañías telefónicas, de conformidad con la Ley General para la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y el gobierno no tendrá acceso a ellos.

En el caso de las líneas activas, tendrán un periodo para su registro, para lo cual las compañías habilitarán la modalidad remota para facilitar este proceso a las personas usuarias.

Si bien la medida plantea dudas en torno a la protección de datos personales, las autoridades aseguran que la información quedará bajo custodia de las empresas y no del gobierno.

Con el arranque de esta prueba, México se encamina hacia un sistema más regulado y seguro en el uso de la telefonía móvil, en el que cada línea estará asociada directamente con un usuario identificado, lo que representa un reto logístico, pero también una oportunidad para fortalecer la seguridad pública.