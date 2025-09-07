Docente es reconocido por el GEM como Académico Defensor Ambiental

Atlacomulco, Méx.- Alfredo Ocampo Hernández, docente y responsable del Programa de Medio Ambiente del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) -ubicado en el municipio de Atlacomulco-, recibió el Reconocimiento a Defensoras y Defensores Ambientales, en la categoría Académico Defensor, que entrega el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

De esta manera, se distingue su destacada labor en la implementación de acciones a favor del desarrollo sostenible y la concientización ecológica entre la comunidad del Plantel y del propio municipio, a través de diversos proyectos, encaminados a consolidar a la Autónoma mexiquense como una institución sustentable.

Ocampo Hernández, quien imparte las asignaturas de Geografía y Cultura Ambiental y Desarrollo Sustentable, coordina programas enfocados en cinco ejes estratégicos: Biodiversidad, Ahorro de Agua, Ahorro de Energía, Manejo de Residuos Sólidos y Peligrosos y Vinculación Ambiental. Estas acciones se desarrollan mediante brigadas ecológicas estudiantiles, en colaboración con autoridades municipales y estatales.

Una de las contribuciones más relevantes de las actividades impulsadas por el universitario es la organización de jornadas de reforestación en este espacio académico y en localidades como Tecoac, con más de 14 años de trabajo continuo. “Plantamos hasta dos mil árboles por jornada, tanto en zonas internas como en áreas forestales externas afectadas por incendios”, explicó.

El profesor también ha impulsado actividades de formación como capacitaciones, conferencias y talleres sobre temas como la Agenda 2030, el cambio climático y el manejo adecuado de residuos, dirigidas al alumnado y a otras instituciones educativas del municipio, incluido el Centro de Atención Múltiple (CAM) de Atlacomulco.

Alfredo Ocampo Hernández afirmó que obtener este galardón representa una motivación para seguir fortaleciendo, desde el nivel medio superior, la conservación del entorno y sostuvo que es gracias al respaldo institucional que estas iniciativas se han hecho realidad.