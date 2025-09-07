Miles de familias abandonan CDMX por rentas inalcanzables

En aumento el precio de la vivienda

Tener casa cuesta el doble que hace 10 años

La dificultad para la obtención de permisos y licencias de construcción, así como las altas tasas de interés de los créditos hipotecarios provocan una caída en el desarrollo inmobiliario de la Ciudad de México, lo que hace que el precio de una vivienda o renta sea inalcanzable para una familia de ingresos promedio y que desee vivir en zonas tradicionales de la capital del país.

Colonias como Roma Norte, Sur, Condesa o Juárez se han convertido en territorios inaccesibles, pues las rentas superan los 50 mil pesos mensuales, mientras la construcción de vivienda se desploma, señaló el urbanista Iván Amador.

El experto señaló que la demanda real es de 70 mil viviendas al año en la capital y 350 mil en la zona metropolitana. A la fecha, apenas se cubre el 1% de esa necesidad. Resaltó que más de 23 mil familias han abandonado la capital en los últimos años por razones económicas.

“Las clases bajas fueron desplazadas hace tiempo; hoy la presión del mercado alcanza a las clases medias y medias bajas, que se ven obligadas a abandonar la ciudad”, explica Amador.

Se trata de un drama social profundo: familias que, generación tras generación, construyeron la vida de los barrios, hoy son desterradas hacia periferias lejanas, con peores servicios y largas horas de traslado.

La gentrificación, síntoma de la crisis

La raíz está en la incapacidad de generar y regular vivienda asequible. Mejorar la ciudad sin mecanismos de control es condenar a la población a ser desplazada, indicó el urbanista

El Colegio de Urbanistas de México (ECUM) presentó un estudio de investigación denominado: La Crisis Silenciada de la Vivienda en la CDMX: causas y consecuencias de la gentrificación, el cual es el “elefante en la sala” que expulsa a las clases bajas y medias de la CDMX.

El ECUM resaltó que hay un problema del que poco se habla, pero que está reconfigurando de raíz a la Ciudad de México: la falta de vivienda asequible.

La gentrificación es un problema estructural que gobiernos y políticas públicas han ignorado durante dos décadas, mientras los barrios se encarecen, las familias son expulsadas y el mercado inmobiliario dicta quién puede habitar en la capital.

Es un tema recurrente en medios y protestas vecinales, es solo la parte visible de este proceso, ya que la raíz está en otra parte: una ciudad que dejó de producir vivienda social y que renunció a regular el suelo urbano.

Por su parte, Juan Carlos Zentella Gómez, urbanista y especialista en desarrollo socioeconómico, quien lidera el análisis estructural, señaló que el desplazamiento ya no se limita a los sectores más pobres.

"Hoy la presión del mercado está alcanzando a las clases medias y medias bajas, que antes tenían acceso a barrios céntricos. Ahora, incluso ellos se ven forzados a abandonar la ciudad", señala.

En la capital del país ha visto una transformación en colonias como Juárez, Roma, Condesa, Santa María la Ribera, Granada y Ampliación Granada. Según Propiedades.com, la Juárez encabeza la lista con un aumento de 115% en precios de venta y 140% en rentas en los últimos diez años.

Santa María la Ribera no se queda atrás: ha visto crecer 120% su valor de venta de inmuebles y 100% en los alquileres. Mientras que la Roma ha registrado un aumento de 80% en venta y 95% en renta.

“Lo que reflejan estos datos es un proceso progresivo de transformación de ciertas zonas urbanas que, a través de la inversión y la llegada de nuevos habitantes, han modificado su valor en el mercado. Comprender estos fenómenos es clave para que autoridades, desarrolladores y ciudadanos tomen decisiones más informadas y sostenibles en beneficio de la comunidad”, explicó Juan David Vargas, general manager de Propiedades.com.

Vivienda se encarecerá aún más

Por su parte, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) informó que, en lo que va del año, el precio de la vivienda se ha encarecido 8.2%, de acuerdo con el índice de la Sociedad Hipotecaria Federal, y estima que cerrará con la media proyectada de 10 a 11%.

Karim Oviedo Ramírez, presidente de la AMPI, destacó que el año pasado, Baja California Sur registró el mayor aumento en el precio de la vivienda con 14%, mientras que, durante el primer semestre de 2025, Chiapas presentó el alza más elevada.

“En los últimos años se ha encarecido un 30% la construcción de vivienda, pero se han contenido el precio de la vivienda. El valor de la vivienda sigue teniendo incrementos del máximo de entre 10 y 11%”, precisó.

Oviedo Ramírez agregó que 54% de las viviendas en el país son informales y 60 millones de personas no tienen posibilidad de adquirir una casa.

“Mientras el ingreso promedio mensual de la población es de 17 mil pesos, el valor medio de una vivienda es de 1.8 millones de pesos, lo que requeriría un crédito de 62 mil pesos mensuales, cifra inalcanzable incluso al sumar los ingresos de una pareja”, indicó.

El presidente de AMPI agregó que la falta de crédito y acceso a la vivienda ha generado un déficit de 8.5 millones de viviendas.