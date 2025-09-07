Saúl, todo un dilema para los Monreal

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

Saúl es apenas el menor de los 14 hermanos Monreal.

De ese poderoso clan familiar zacatecano -según un reportaje del diario Vanguardia, del pasado 22 de febrero-, cinco son los de la rama política: Ricardo, David, Rodolfo, Susana y… Saúl.

No son los únicos, otros, como Caty – Catalina Monreal Pérez– la primogénita de Ricardo (aspirante a la alcaldía Cuauhtémoc y derrotada por cinco ocasiones por Alessandra Rojo de la Vega en una batalla muy sucia y amañada emprendida en su contra por la zacatecana y su papá) transitan en áreas administrativos públicas estatales y federales… o en grupos de aspirantes a algunos cargos públicos.

Hoy, según todos los indicadores, Saúl, senador de Morena, podría ser el aspirante con mayores posibilidades de ser el próximo gobernador de Zacatecas, luego de las elecciones de 2027.

Pero sus aspiraciones chocan de frente con la reforma antinepotismo de la presidenta Claudia Sheinbaum y ante el anuncio de la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, de no tener la menor intención de postularlo para ese cargo.

Por eso mismo, sus hermanos, David, el gobernador saliente de Zacatecas y Ricardo el líder de los diputados federales de Morena, hacen lo imposible para convencerlo de no postularse.

Pero Saúl tiene a su favor la historia de rebeldía partidaria de sus propios hermanos:

Siendo diputado federal del PRI, Ricardo aspiraba a ser candidato a gobernador de Zacatecas, pero el presidente Ernesto Zedillo lo vetó. El diputado Monreal renunció al PRI, se afilió al PRD, entonces dirigido por Andrés Manuel López Obrador, y así alcanzó la victoria. Y gobernó su estado hasta 2004.

Su hermano David tuvo que vencer otros retos, pero no se doblegó y hoy es ya gobernador saliente de Zacatecas.

Con estos antecedentes y en plena incongruencia, hoy, David y Ricardo piden a Saúl no hacer lo que ellos hicieron para llegar a ese cargo.

Por todo lo anterior, hoy. Saúl está a menos de un paso para brincar de Morena al PT o al Verde y lograr la candidatura deseada.

Y de ahí, emprender una campaña que quizá enfrentaría la operación de David y Ricardo para frustrar su triunfo.

Él sabe que sus hermanos no pueden impedir que sea candidato a esa gubernatura, pero sí pueden derrotarlo en esa campaña.

Y si lo hacen, Ricardo y David estarían actuando no sólo contra su hermano, sino contra su propia naturaleza.

En México se castiga a la pobreza, no el delito

Al inaugurar el taller “La Escuela de Formación por la Paz y la Democracia Vol. 1 “Estudiantes del 68”, organizado por el Senado, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud, la morenista Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, pidió a jóvenes del país caminar juntos y luchar por las grandes utopías de nuestro país: por la democracia, la justicia y la paz.

Les recordó su tránsito por la lucha social y política donde aprendió que la política, dijo, es el vehículo para transformar la patria ante la injusticia y la desigualdad.

De niña, les dijo, visitaba a su padre, a Heberto Castillo, en la cárcel de Lecumberri donde estaba preso, “no por haber cometido un delito, sino por luchar por la democracia y la libertad en este país.

“Cuando yo pasaba por esos pasillos con mis tres hermanos y con mi madre… veía un grafiti que era como un grito en la pared que decía: En este lugar maldito donde reina la tristeza, no se castigue el delito, se castiga la pobreza”.

De ahí la importancia del lema: “Por el bien de todos, primero los pobres”, subrayó.

La salud pública, botín privado

Joaquín Díaz Mena, el Huacho Mena, enfrenta hoy el saqueo de su área de salud en una trama encabezada por uno de sus colaboradores más cercanos y protegidos, el doctor Miguel Alberto Alcocer Gamboa, quien a través de su cargo de coordinador estatal del IMSS-Bienestar ha enlazado su empresa Win HealthCare S.A. de C.V., al jugoso presupuesto público de Yucatán.

Cercano al titular de Salud del ex gobernador panista Mauricio Vila Dosal, el doctor Alcocer Gamboa -gracias, afirman, al apoyo de Dafne David López Martínez y de Mario Millet Encalada, del equipo íntimo de El Huacho Mena y señalados por medios locales dentro de tramas de corrupción– logró colarse desde que el actual mandatario era apenas gobernador electo para continuar facturando directo a su empresa desde la bolsa pública de salud de su estado.

En 2024, Win HealthCare adquirió los derechos de uso de EME RED Hospitalaria -UCMACE S.A.P.I. de C.V.- que, tras obtener nuevos permisos de la Cofepris, cambió su nombre a Humanity, cuyas facturas millonarias han proliferado desde entonces en la Universidad Autónoma de Yucatán, el ISSSTE y la propia Secretaría de Salud de Yucatán con el RFC de WH HealthCare -WHE240419RN3-.

Así las cosas cuando la cosa pública opera para el sector privado.

¿Temor al crimen organizado o simple líder mañoso?

Alejandro Martínez Araiza, recién reconocido oficialmente como líder del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio, o SNAC, hasta el 2030, se niega a informar de las finanzas de su gremio a las autoridades del Trabajo de la 4T porque hacerlo, dice, lo expondría ante el crimen organizado.

El dirigente recibe unos 500 millones de pesos de cuotas y otros haberes que sus bases y disidentes indican, más que a beneficios de sus agremiados, los destina a sus propios y exclusivos satisfactores y placeres.

