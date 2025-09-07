¿Quién fue?

Ramón Zurita Sahagún De frente y de perfil

Es o no Olivia Salomón la responsable de que los burócratas fueran convidados, a fuerza, para la adquisición de billetes de la Lotería para su sorteo magno del 15 de septiembre.

El reparto de responsabilidades se hace desde las altas esferas del poder luego de haberse filtrado la forma de operar del magno sorteo.

A ella se la responsabiliza de haber ideado la táctica para que uno de los grandes sorteos que anualmente hace la Lotería Nacional fuese distribuido en las dependencias gubernamentales con la obligación que contrajeron los trabajadores para comprar billetes de la Lotería.

La estrategia fue simple, depositar en un sobre los billetes distribuidos, dirigirlo al empleado en cuestión del que conocen su salario, por lo que fueron seleccionado de acuerdo a los ingresos que reciben del gobierno.

Hay de dos, cuatro, ocho, diez y más “cachitos”, hasta llegar a las series completas para los altos mandos.

Como siempre, las quejas surgieron entre los trabajadores de menor ingreso a los que les afecta este tipo de egresos.

Y aunque ha permeado la forma en que ahora opera la Lotería Nacional, el gobierno federal incluso la propia presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, lo niega.

Olivia Salomón, es una de las incorporaciones de lujo al gobierno de Sheinbaum Pardo. Siente en carne propia la presión de “politiquillos”, a la que no está preparada, ya que ella proviene de la iniciativa privada. Es señalada por aquellos que anhelan ocupar su puesto, aunque el método no salió de su imaginación, ya que los grupos de Morena lo usan con inusitada frecuencia desde su llegada al poder público.

Las presiones, chantajes y amenazas se dan en la Cuarta Transformación de manera sutil e inducida, para poder negarlas después.

Se sugiere y se invita, dicen las más altas autoridades de gobierno en respuesta a las denuncias, filtraciones y señalamientos que realizan los propios afectados sobre el apretón, toda vez que se pretende que los burócratas participen en sorteos y rifas.

No es nuevo que, con motivo de los grandes sorteos, se busquen métodos coercitivos para conseguir la nutrida participación en la compra de boletos y hasta se hace con libros que desean convertirse en los más comprados, no los más leídos.

Todo inició desde la administración pasada cuando salió a la venta uno de los que Andrés Manuel López Obrador se enorgullece como de altas ventas. Los trabajadores de las distintas dependencias fueron inducidos para adquirir un ejemplar, con los que se alcanzaron altos márgenes de venta y la satisfacción de su autor, por las regalías que le dejaron.

Se repitió la operación con la venta del avión presidencial, cuando burócratas, empresarios, políticos, industriales y legisladores fueron convencidos de ayudar a engrandecer la patria adquiriendo boletos del avión que, finalmente, no fue rifado y si vendido.

Como siempre, todo quedará en suspenso.

Sumamente festejado el matrimonio de Carlos Peña Ortiz, alcalde Reynosa, quien ante la ola de violencia que azota a su municipio, prefirió irse a casar a Oaxaca, en una lujosa ceremonia en Santo Domingo de Guzmán, contrastando con la ceremonia civil en la que el alcalde y su consorte, Alejandra Yelitza Garza, prefirieron casarse en ceremonia pública del registro civil, como marco de su anticipada campaña al gobierno estatal, donde habrá de competir con su madre la ex panista y hoy senadora del Verde, Maki Ortiz.

