Cancún.- En Cancún, varias empresas han adoptado políticas que permiten a sus trabajadores continuar sus estudios, una estrategia que no solo mejora el perfil profesional de sus colaboradores, sino que responde a una necesidad creciente entre los jóvenes que buscan empleo: flexibilidad para seguir estudiando mientras obtienen ingresos.

Ricardo Paredes, director de la bolsa de empleo y proyectos especiales de la Federación de Estudiantes de Quintana Roo, explicó que “hay empresas que todavía cuentan con esa oportunidad para los trabajadores, de hecho entre las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo, está que es obligatoria la prestación para que cursen primaria y secundaria”.

Algunos hoteles de Cancún han establecido convenios con preparatorias y universidades, ofreciendo becas —incluso completas— a trabajadores que desean continuar su formación académica. “Los hoteles que ofrecen oportunidad para la educación básica son ocho de cada 10, sin embargo, disminuye la cifra en el tema de preparatoria y universidad, pues serían apenas cuatro de cada 10 empresas”, detalló Paredes.

Este tipo de apoyo ha permitido que personas con estudios mínimos logren avanzar significativamente. “Incluso hay historias de gente que llegó solamente con primaria, logró estudiar con apoyo de la empresa, hasta lograr una licenciatura, y con ello subir de puestos hasta gerenciales”, recordó.

A pesar de estas iniciativas, el principal reto sigue siendo la estructura de horarios en el sector turístico. “La principal limitante es que en la hotelería se tiene horarios rotativos, es decir, los colaboradores tienen que trabajar sus ocho horas en diversos tiempos: mañana, tarde y noche, principalmente cuando son temporadas altas y se tiene mucha ocupación de turistas”, explicó Paredes.

Por ello, señaló que “donde hay mayor oportunidad sería en empresas del área comercial, industrias, plazas o negocios que no están directamente vinculados a la afluencia turística”, ya que suelen ofrecer horarios fijos, días de descanso establecidos y, en algunos casos, apoyo económico escolar para la compra de útiles.

Esta oferta empresarial responde a una demanda clara: “Al menos cinco de cada 10 buscadores de empleo jóvenes que asisten a las ferias de empleo aún están estudiando, por lo que buscan flexibilidad para seguir superándose pero tener una remuneración económica”, señaló Paredes.

Según datos de la Federación, al menos un 40% de los jóvenes que asisten a las ferias del empleo tienen secundaria o preparatoria trunca. De ese porcentaje, tres de cada 10 desean terminar dichos estudios y después cursar una licenciatura. Además, reconocen que “al tener mayor preparación académica, pueden escalar dentro de la misma empresa a puestos más altos, y por ende con mejor salario”.

Con el cierre de la temporada vacacional de verano, la ciudad de Cancún ha registrado una drástica contracción en su oferta laboral, especialmente en el sector hotelero, donde las vacantes han disminuido hasta en un 70%. Esta situación marca el inicio de la llamada “temporada baja”, un periodo que históricamente reduce la actividad turística y, con ello, las oportunidades de empleo.

La disminución en la ocupación hotelera y la reducción del flujo turístico han provocado que puestos clave como camaristas, meseros, bellboys y stewards —esenciales para la operación diaria de los hoteles— se vean especialmente afectados. Ricardo Paredes, organizador de la Feria del Empleo de la Fundación Federación de Estudiantes en Benito Juárez, explicó que muchas empresas han suspendido contrataciones debido a la falta de presupuesto y a la baja demanda de servicios turísticos.

“Al invitar a reclutadores para participar en ferias de empleo, la respuesta más común es que no hay vacantes disponibles ni presupuesto para nuevas contrataciones”, señaló Paredes.

Aunque Cancún sigue siendo uno de los destinos más importantes del Caribe, la baja en la ocupación hotelera —que se mantuvo alrededor del 60% en agosto, lejos del 90% de años anteriores— ha obligado a los empleadores a ajustar sus plantillas. La sobreoferta de habitaciones, sumada a la competencia de plataformas como Airbnb, ha contribuido a esta desaceleración.

Los empleadores estiman que las contrataciones podrían reanudarse hacia la segunda quincena de octubre, coincidiendo con el inicio de la temporada alta de invierno. Mientras tanto, los trabajadores locales enfrentan un periodo de incertidumbre, en el que muchos deben conservar sus empleos actuales o buscar alternativas en sectores menos afectados.