Familia quintanarroense de apicultores posiciona su miel como la mejor del país

Reciben reconocimiento nacional

Visibiliza el potencial económico y turístico de la zona maya de José María Morelos

Por redacción DIARIOIMAGEN

José María Morelos.- En el corazón de la zona maya de Quintana Roo, lejos del bullicio turístico de las playas, una familia de apicultores ha logrado posicionar su producto como el mejor del país. La familia Puc Acosta, originaria del ejido Dziuché, recibió el premio a la mejor miel líquida de México durante el Congreso Internacional Apícola 2025, celebrado en Veracruz. Este reconocimiento no solo celebra la calidad del néctar producido, sino que también visibiliza el potencial económico y turístico de una región históricamente marginada.

El galardón fue otorgado por la Asociación Nacional de Médicos Veterinarios Especialistas en Abejas A.C., destacando la miel cosechada el 29 de marzo como un producto de excelencia. José Puc Acosta, agrónomo y líder del proyecto familiar, explicó que la producción comenzó en 2020 con apenas 25 colmenas, y hoy cuentan con 300 colmenas distribuidas en siete apiarios.

“Queremos que la gente entienda por qué la miel vale más que lo monetario. Hay una historia detrás de cada gota”, expresó el productor, quien impulsa una visión integral que combina apicultura, conservación y turismo vivencial.

La familia ha desarrollado una propuesta de apiturismo, invitando a visitantes a convertirse en “apicultores por un día” durante la temporada de cosecha (febrero a junio). Los recorridos permiten conocer el proceso de producción, la importancia ecológica de las abejas y el valor cultural de la apicultura en comunidades mayas.

Este modelo busca generar conciencia sobre el consumo responsable de miel natural frente a los edulcorantes industriales, además de ofrecer una alternativa económica para el municipio de José María Morelos, el único en Quintana Roo sin acceso a playas.

Con su marca registrada y en proceso de cumplir la norma de etiquetado, los Puc Acosta han dejado de vender a acopiadores de Yucatán y ahora distribuyen directamente en Tulum, Ciudad de México, Aguascalientes, Tijuana y Mexicali. También proyectan colocar su miel en tiendas de conveniencia y estaciones del Tren Maya, ampliando su alcance nacional.

“La península produce entre el 35% y 40% de la miel del país, pero el consumo interno sigue siendo bajo. Queremos cambiar eso”, señaló José Puc.

El proyecto familiar no solo busca posicionar un producto, sino también revalorizar la apicultura como actividad cultural, ecológica y educativa. En palabras del productor:

“La apicultura ha sido abandonada por políticos, empresarios y hasta por los mismos apicultores. Nosotros queremos hacer la diferencia”.

La historia de la familia Puc Acosta es un ejemplo de cómo la innovación, el arraigo comunitario y la apuesta por la calidad pueden transformar una actividad tradicional en un motor de desarrollo regional. Desde la selva maya, Quintana Roo no solo produce la mejor miel de México: también ofrece una experiencia que conecta sabor, conocimiento y conciencia ambiental.