Se disparan enfermedades por las altas temperaturas en Cancún

Condiciones climáticas extremas afectan salud pública

Autoridades de Salud garantizar la atención oportuna a la población más vulnerable

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Ante el aumento sostenido de enfermedades relacionadas con las altas temperaturas, la Dirección de Salud en Benito Juárez ha intensificado la oferta de servicios médicos gratuitos, con el objetivo de garantizar atención oportuna a la población más vulnerable. Esta medida busca atender a quienes no cuentan con recursos para consultas privadas, en un contexto donde las condiciones climáticas extremas continúan afectando la salud pública.

Las autoridades sanitarias han hecho un llamado urgente a la ciudadanía para evitar la automedicación y acudir de inmediato a los centros de salud ante cualquier síntoma. “Un diagnóstico profesional es fundamental para tratar adecuadamente estas afecciones y prevenir complicaciones”, señalaron voceros del sector salud.

Según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), Cancún ha registrado un incremento del 30% en la atención médica por padecimientos vinculados al calor. Las enfermedades más frecuentes incluyen golpes de calor, infecciones intestinales y afecciones respiratorias.

Hasta la fecha, se han contabilizado 59,767 casos de infecciones intestinales y 171,087 casos de enfermedades respiratorias.

Este repunte ha afectado a miles de personas en la ciudad, especialmente durante los meses de mayor exposición solar y humedad, donde el riesgo de deshidratación, intoxicación alimentaria y complicaciones respiratorias se eleva considerablemente.

La ola de calor que atraviesa Cancún no solo ha alterado la dinámica climática, sino que ha generado una presión significativa sobre el sistema de salud. Frente a este escenario, el acceso gratuito a servicios médicos, la orientación profesional y la prevención comunitaria se consolidan como pilares fundamentales para mitigar los efectos de las enfermedades estacionales.

Aumenta abandono de perros

El periodo vacacional de verano dejó una huella preocupante en Playa del Carmen: el abandono de perros creció entre un 15 y 20% respecto a meses anteriores, según alertó el Centro de Control Animal, Asistencia y Zoonosis (Cencaaz). Este incremento coincide con la alta movilidad de familias que, al concluir su estancia temporal en la ciudad, dejan atrás a sus mascotas sin contemplar alternativas responsables.

Mariana Rubio, coordinadora del Cencaaz, explicó que el fenómeno se intensifica durante las vacaciones, cuando muchas personas cambian de residencia o regresan a sus lugares de origen. “Hemos recibido más reportes de perritos abandonados en casas vacías o simplemente dejados en la calle porque sus dueños ya se fueron”, señaló.

Actualmente, el centro alberga alrededor de 120 perros, además de otros que se encuentran en hogares temporales apoyados por voluntarios. Sin embargo, la capacidad de las instalaciones es limitada, y los protocolos sanitarios impiden recibir a todos los animales reportados.

Rubio también destacó que incluso las familias extranjeras que adoptan mascotas en Playa del Carmen pueden llevarlas consigo a sus países de origen, siempre que se cumplan los requisitos sanitarios y logísticos. “Tenemos perros que esperan vuelos hacia Canadá desde hogares temporales. También damos orientación para quienes necesitan llevarlos a Estados Unidos, Francia o Suiza”, explicó.

El Cencaaz ofrece asesoría sobre certificados de vacunación, trámites de vuelo y requisitos internacionales, con el objetivo de evitar que los animales sean abandonados por desconocimiento o falta de planificación.

Ante el aumento de casos, el centro hizo un llamado urgente a la ciudadanía para asumir la tenencia responsable como parte del compromiso ético hacia los animales. “La mejor forma de combatir el abandono es mediante la conciencia y el compromiso de los dueños, quienes deben tratar a sus mascotas como miembros de la familia”, reiteró Rubio.

El incremento del abandono de perros en Playa del Carmen durante el verano refleja una problemática estructural que se agudiza con la movilidad turística y la falta de conciencia ciudadana. Frente a esta realidad, el fortalecimiento de campañas educativas, la promoción de la adopción responsable y el apoyo a centros de atención animal se vuelven acciones urgentes para proteger a los más vulnerables.