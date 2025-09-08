Aceleran digitalización de trámites para elevar recaudación en Cancún

Ambiciosa estrategia

Facilitan cumplimiento de obligaciones fiscales a través de plataformas accesibles

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El Ayuntamiento de Benito Juárez ha lanzado una ambiciosa estrategia de digitalización de trámites con el objetivo de incrementar la recaudación sin elevar impuestos, facilitando el cumplimiento de obligaciones fiscales a través de plataformas accesibles y automatizadas.

José Alan Herrera Borges, recientemente nombrado tesorero municipal, explicó que uno de los ejes centrales de su gestión será migrar hacia un modelo digital que permita a los ciudadanos realizar pagos desde casa o mediante kioscos ubicados en el Palacio Municipal. “Queremos que la gente pueda pagar sus contribuciones sin tener que desplazarse, fomentando una cultura de cumplimiento más ágil y cercana”, señaló.

Entre los trámites que ya se pueden realizar en línea destacan el pago del impuesto predial, licencias de funcionamiento, uso de suelo y dictámenes de Protección Civil. La digitalización incluye también la instalación de nuevos cajeros automáticos y la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial para mejorar la gestión interna.

La presidenta municipal Ana Paty Peralta ha destacado que esta transformación forma parte del proyecto “Cancún Digital”, alineado con el Eje 1 del Plan Municipal de Desarrollo 2024–2027: “Gobierno Humanista y de Resultados”. Según datos oficiales, más de 14,000 licencias de funcionamiento se han tramitado digitalmente en el último año, superando las cifras anteriores y reduciendo significativamente los tiempos de espera.

El nuevo sistema permite realizar trámites en cinco pasos y obtener resoluciones en menos de 24 horas, lo que representa un ahorro en tiempo, traslados y costos operativos para contribuyentes y autoridades. “Esto es construir un gobierno moderno, eficiente y de resultados, que cierra las puertas a la corrupción y abre paso a la confianza ciudadana”, afirmó Peralta durante la presentación del sistema ante empresarios y representantes de cámaras comerciales.

Herrera Borges adelantó que la estrategia se complementará con la integración de la nueva Ley de Hacienda, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, que serán presentados ante el Congreso estatal en los próximos meses. El objetivo es optimizar el gasto corriente y destinar una mayor proporción de recursos a obra pública e inversión social.

Becas escolares de educación básica

La Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) abrió oficialmente el período de registro para las Becas Escolares de Educación Básica correspondientes al ciclo escolar 2025–2026. Desde la semana pasada y hasta el 17 de septiembre, padres, madres y tutores podrán realizar el trámite en línea a través del Portal de Padres en Línea.

El programa está dirigido a niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas públicas de nivel primaria, preferentemente ubicadas en Zonas de Atención Prioritaria Urbanas. La beca consiste en un apoyo económico de 700 pesos mensuales, entregado de forma bimestral o retroactiva, con una vigencia de 10 meses durante el ciclo escolar.

De acuerdo con la convocatoria oficial, podrán aspirar a la beca aquellos estudiantes que cumplan con los siguientes criterios:

– Ser reconocidos como víctimas conforme a la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo.

– Pertenecer a familias con ingresos mensuales por debajo de la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI) o la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), según el Coneval.

– Estar inscritos en modalidad escolarizada en primaria pública.

– No recibir otra beca educativa de manera simultánea.

– No ser repetidores del grado escolar que cursan.

El apoyo económico será entregado mediante transferencia bancaria o referencia con cobro en ventanilla, a nombre del solicitante registrado. La beca cubrirá dos ejercicios fiscales: de septiembre a diciembre de 2025, y de enero a junio de 2026, sujeto a disponibilidad presupuestal autorizada por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado.

Autoridades educativas exhortaron a las familias quintanarroenses a revisar cuidadosamente la convocatoria y preparar la documentación requerida con anticipación. “Este programa busca garantizar la permanencia escolar de los estudiantes en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo el acceso equitativo a la educación básica”, señaló Armando Chávez Ayala, titular del programa Becas para el Bienestar.

La convocatoria completa y sus actualizaciones están disponibles en la página web y redes sociales oficiales de la SEQ.