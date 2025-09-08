Encabeza el alcalde Isaac Montoya inicio del programa Impulsando tu Salud, en Naucalpan

En el marco de las Jornadas por la Paz

Naucalpan, Méx.- El presidente municipal Isaac Montoya Márquez, tras encabezar la Mesa para la Construcción de la Paz, dio inicio al programa Impulsando tu Salud en la colonia México 86, señaló que su gobierno busca complementar la oferta de salud estatal y federal desde una óptica municipal, pensando en la prevención.

En el marco de las Jornadas por la Paz, parte de la estrategia nacional de seguridad, impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para atender las causas que generan la violencia y el apoyo a las comunidades, con la coordinación del Sistema DIF Municipal, hasta esta colonia se trasladó una unidad de salud en la que se ofrecen servicios generales médicos de forma gratuita.

La unidad de salud otorgará servicios de optometría, medicina familiar, servicios dentales, odontología, farmacia y laboratorio, durante tres días en la calle Bélgica, esquina con calle Alemania, en la colonia México 86 con médicos y personal capacitado.

Ante autoridades auxiliares y vecinos, el alcalde comentó “la unidad móvil va a estar aquí durante tres días y va a estar visitando dos colonias por semana y atenderá de las 08:00 a las 17:00 horas”.

Subrayó, se plantea que vamos a impactar, a más de 60,000 naucalpenses con esta unidad de salud y los beneficios que se están ofertando, es un médico general, que se están otorgando hasta cuatro medicamentos por paciente de manera completamente gratuita, previa receta de nuestros médicos, hasta seis estudios de laboratorio por paciente al año.

“Se maneja la posibilidad del tema de apoyo dental, con curaciones con extracciones simples, limpieza dental, resinas todo esto de manera ilimitada. La óptica nos da derecho a un par de lentes y hasta cuatro dioptrías. Los estudios de laboratorio nos incluyen todo el esquema básico, así que ojalá les sea de mucho provecho” refirió Montoya Márquez.

Además, el alcalde comunicó sobre la inauguración de una clínica en la colonia La Raquelito, en próximas fechas, con la idea de abarcar a mayor población y fomentar la cultura de la prevención en materia de salud.