Reconoce el gobierno de Azucena Cisneros Coss a los adultos mayores

Visita a la Casa de Día de Ciudad Azteca

Ecatepec, Méx.- La labor incansable de las personas adultas mayores fue reconocida por la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, quien visitó la Casa de Día de Ciudad Azteca y convivió con sus integrantes.

“Ustedes son el presente, son un futuro maravilloso. Ya ofrendaron su vida al país, al municipio, a su familia y la siguen ofrendando”, afirmó la alcaldesa al convivir con abuelitas y abuelitos de los clubes Ciudad Azteca, Dulce Corazón de María, Reyna de los Ángeles y Esperanza de Amor, en el marco del Día del Adulto Mayor.

En el lugar, donde se cortó un pastel y los abuelitos cantaron y bailaron, Cisneros Coss se comprometió a dotar de equipo a las Casas de Día y clubes de la Tercera Edad para fortalecer los espacios de convivencia y actividades, pues las personas adultas mayores pasan ahí parte de su tiempo.

La munícipe adelantó que van a iniciar los viajes y excursiones, donde las autoridades pagarán el transporte y el hotel, para que se diviertan.

Edith Muñoz Jurado, presidenta del DIF Municipal, informó que Ecatepec cuenta con 11 Casas de Día, ubicadas en Parque Residencial Coacalco, Venta de Carpio, Guadalupana La Venta, Granjas Valle de Guadalupe, Nueva Aragón, Estrella, Las Vegas Xalostoc, Héroes Cuarta Sección, Llano de los Báez, Ciudad Azteca y Acoltzin, a las que acuden alrededor de 850 personas adultas mayores y albergan a 80 Clubes de la Tercera Edad registrados, donde se reúnen más de 3 mil 500 personas.

En las Casas de Día los beneficiarios participan en una amplia variedad de actividades enfocadas en el bienestar físico, emocional y social, como yoga, motricidad, baile, mándalas, danzón, juegos de mesa, canto, guitarra, bordado en listón, tecnología, zumba, terapia ocupacional, psicología grupal, meditación, higiene de columna, inglés y alfabetización, ésta última en coordinación con el INEA.