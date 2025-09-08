Simulación orquestada desde Morena para controlar el Poder Judicial: PAN

Se pronuncia por imparcialidad de los jueces

Por Arturo Baena

Naucalpan, Mex.- Panistas mexiquenses confirman que nuestro país cambió en el momento que se aprobó la reforma al Poder Judicial con albazos legislativos y sobrerrepresentación en los Congresos locales, pues hubo una simulación orquestada desde el partido oficial para adueñarse del Poder Judicial.

Anuar Azar Figueroa, presidente del PAN del Estado de México, remarcó que “los ciudadanos jamás tuvieron el poder de elegir. La responsabilidad de que exista justicia en México dependerá totalmente de los que han tomado protesta”, dijo.

Durante el proceso vimos tómbolas para elegir candidatos, observamos listas de perfiles vinculados a la delincuencia o sin alguna trayectoria probada. Los acordeones elaborados por Morena y sus aliados se impusieron entre los ciudadanos, queriendo eliminar cualquier posibilidad a los mexicanos de tener jueces que defiendan sus derechos y no los intereses de un partido autoritario.

El PAN Estado de México no solo protegerá a los ciudadanos de injusticias, también exige al partido del régimen que respete la libertad e imparcialidad de quienes impartirán justicia, sin tribunales inquisidores, y sin coaccionar sus decisiones.

El proceso estuvo lleno de irregularidades, la legitimidad de su trabajo dependerá de ellos. Las acciones de inconstitucionalidad de “ley censura” de Puebla y los amparos contra la “ley espía” que Acción Nacional promovió son dos grandes pruebas para entender si los mexicanos vamos a tener un Poder Judicial que proteja nuestra libertad y nuestros derechos. Confiamos en que ellos mismos, busquen proteger el futuro de México, de sus familias y su reputación.

El PAN se una en una sola voz con los mexicanos para luchar a favor de la independencia del Poder Judicial sin sometimientos al partido en el poder.