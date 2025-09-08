Desde el caparazón de la tortuga: Danza, teatro y circo

En el Teatro Centenario Coyoacán

Una aventura inolvidable inspirada en Momo de Michael Ende

La historia cuenta la vida de Momo, una niña capaz de escuchar incluso a las estrellas, quien transita su existencia junto a sus tres entrañables amigos: Beppo, el barrendero paciente; Giggi, el soñador incansable; y Casiopea, la tortuga milenaria que se encarga de administrar el tiempo.

La obra exhorta al público a reflexionar en torno a la vida, el tiempo y el uso que le damos.

El proyecto Danza Visual está dirigido por Patricia Marín, Rogelio Marín y Leonardo Beltrán, radicado en la Ciudad de México desde el 2009, que conjuga las posibilidades de escape multidimensional capaces de conjugar caminos de creación transdisciplinar.

La temporada se presentará sábados a las 13:00 horas del 20 de septiembre al 25 de octubre de 2025 en el Teatro Centenario Coyoacán, en la Ciudad de México.

Una historia entrañable con un mensaje profundo

15 años de Danza Visual: un proyecto transdisciplinario

Creada por Danza Visual, un colectivo artístico con sede en la Ciudad de México desde 2009, inspirada en la obra “Momo” de Michael Ende la pieza combina disciplinas como la danza, el teatro, la ópera, la música en vivo y las artes circenses para construir un discurso claro y envolvente. Para Patricia Marín, una de las directoras, “el espectáculo busca fomentar la lectura y el acercamiento a las artes escénicas desde temprana edad, utilizando experiencias lúdicas y multisensoriales”. Por su parte, Leonardo Beltrán destaca la importancia de reflexionar sobre “las dinámicas de la vida posmoderna y nuestra forma de enfrentarlas”.

Un equipo creativo de excelencia

La producción cuenta con un talentoso equipo:

Dirección: Patricia Marín, Rogelio Marín y Leonardo Beltrán.

Música original: Rogelio Marín.

El reparto está integrado por Mariana Garibay (Momo), Leonardo Beltrán (Hombre de Gris), Rogelio Marín (Sr. Fussi), Lorena Canseco (Casiopea), Sergio Vázquez (Gigi), Tlathuí Maza (Beppo), Alan Galicia (Diávolo), Anivedelab Ponce de Leon (Bibbi Gail) y Yseye Appleton con el Cyr Wheel.

Una obra con trayectoria nacional e internacional

Desde el caparazón de la tortuga se ha presentado de manera ininterrumpida en la Ciudad de México desde 2015 y ha recorrido estados como San Luis Potosí, Sinaloa, Baja California, Guanajuato, Guerrero, Tlaxcala y Oaxaca, además de festivales internacionales en Ecuador y Corea del Sur.

¡No te pierdas esta experiencia escénica que combina diversión, reflexión y creatividad para todas las edades!

Temporada familiar: Se presentará sábados a las 13:00 horas del 20 de septiembre al 25 de octubre de 2025, en el Teatro Centenario Coyoacán, Centenario 159, Coyoacán.