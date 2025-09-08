La CATEM rechaza acusaciones de extorsión

Pedro Haces Barba exige investigar falsas imputaciones

Sindicalismo moderno respeta la legalidad, la justicia y la transparencia

Por José Luis Montañez

El líder y diputado federal Pedro Haces Barba negó categóricamente que la Central Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) realice extorsiones a patrones o trabajadores en la Comarca Lagunera y exigió a las autoridades estatales de procuración de justicia transparentar las carpetas de investigación y con respeto a la secrecía de las averiguaciones ubique a los presuntos denunciantes e identifique a los verdaderos extorsionadores.

La CATEM, dijo el dirigente, no nació para ser utilizada en prácticas que atentan contra el Estado de Derecho y sí está comprometida con la legalidad, la justicia y la transparencia. En el nuevo sindicalismo no hay cabida para los extorsionadores ni de quienes pretenden chantajear a los patrones o expoliar a los trabajadores, como sucedía en las organizaciones obreras corporativistas.

Las aseveraciones de Haces Barba se dan luego de que miembros de cámaras empresariales de La Comarca denunciaron supuestas extorsiones de quienes se ostentaron como representantes de la central obrera en la región.

El dirigente nacional enfatizó que no se permitirá que se utilice el nombre de la CATEM para encubrir conductas ilícitas o indebidas. Por ello hizo un llamado a las autoridades estatales para que visibilicen a quienes se dicen extorsionados y den nombres y apellidos de quienes los extorsionan para demostrar que la organización obrera es ajena a esas prácticas indebidas.

Precisó que los únicos ingresos legítimos con que cuenta la CATEM son las cuotas sindicales, las cuales están previstas legítimamente en la Ley Federal del Trabajo y que se utilizan exclusivamente para garantizar el financiamiento de la representación obrera.

Denuncia campaña negra

La dirigencia estatal de CATEM denunció una campaña negra contra la confederación y enfatizó que los señalamientos sin fundamento afectan la convivencia social y dañan injustamente la imagen de organizaciones legalmente constituidas.

Luego del cateo que realizaron fuerzas federales en la sede de la CATEM en Durango, el Comité local expresó que las denuncias sin fundamento distorsionan la realidad y engañan a la sociedad.

La Confederación está apegada al derecho, sin vínculos con actividades ilícitas y solo está para la defensa de los derechos laborales, la estabilidad productiva y el diálogo como herramienta de la solución de las diferencias. El urgir a la transparencia en las indagatorias e informar oficialmente evitará la confusión social y alentará el clima de paz laboral que requiere la región.

Finalmente, trascendió en el mundo laboral que quien pudiera estar detrás de esas prácticas extorsionadoras es la dirigencia de un antiguo sindicato cetemista que se quiso adherir a la CATEM y fue rechazado.