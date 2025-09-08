Ante abusos, se ajustará el decreto para autos “chocolate”

Modificaciones en el paquete presupuestario

El programa ha provocado caída en la venta de autos nuevos y pérdida de recaudación fiscal

A inicios del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo se expidió el decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, que es el que ha permitido la proliferación de autos “chocolate” en el país, pero ante los abusos detectados, la mandataria anunció que este programa tendrá modificaciones.

“Va a tener modificaciones, ya lo va a presentar también el Secretario de Hacienda. Porque ha habido abusos en esta apertura que se hizo, entonces va a tener sus modificaciones y vienen en el paquete presupuestario”, anticipó la titular del Ejecutivo federal.

Los cambios quedarán integrados en el Paquete Económico 2026, que fue entregado a la Cámara de Diputados este lunes 8 de septiembre.

Estados fronterizos como Chihuahua, Tamaulipas y Baja California, que concentraron más de la mitad de las regularizaciones de los autos “chocolate” el año pasado, han visto caer las ventas de vehículos nuevos, lo que las separa del comportamiento que registra el resto del país.

El decreto vigente fue emitido originalmente para ofrecer certeza jurídica a propietarios de vehículos usados importados sin documentación completa. Sin embargo, desde su ampliación hasta septiembre de 2026 –decidida en los últimos meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador–, distintos actores de la industria automotriz han advertido que la medida ha derivado en distorsiones de mercado y riesgos legales.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) ha insistido en que la introducción de autos “chocolate” impacta en la recaudación fiscal, debilita la trazabilidad de las operaciones de importación y abre espacios para el crimen organizado.

Además, en estados fronterizos como Chihuahua, Baja California y Tamaulipas, la llegada masiva de estos vehículos coincidió con una caída en las ventas de autos nuevos, en contraste con el resto del país.

Sheinbaum Pardo aseguró que la intención de su gobierno no es cancelar la regularización, sino ordenarla para evitar abusos y dar certidumbre tanto a los propietarios de estos vehículos como a la industria automotriz nacional.

Se abrió la puerta a autos usados chatarra

El decreto vigente, publicado el 4 de noviembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, apenas un mes después de iniciado el gobierno de Sheinbaum Pardo, se publicó sin el principal candado que sí tenía la disposición impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador: la fecha límite para regularizar vehículos ingresados al país antes de 2019.

En la práctica, esa omisión abrió la puerta a que cualquier auto usado, sin importar modelo o año de adquisición en Estados Unidos, pueda ser nacionalizado en México siempre que cumpla con el procedimiento administrativo.

La decisión de Sheinbaum Pardo fue celebrada en su momento por organizaciones como la ONAPAFA, que vieron en ella una ventana de certeza jurídica para cientos de miles de familias que dependen de estos vehículos.

Sin embargo, en el sector automotriz formal la medida encendió focos rojos y denunció desde enero que la introducción sin límites de autos “chocolate” ha provocado caída en la venta de autos nuevos, pérdida de recaudación fiscal y riesgos de lavado de dinero y de fortalecimiento de redes ligadas al crimen organizado.

Las críticas no son menores en la frontera norte, donde entidades como Chihuahua, Baja California y Tamaulipas concentran la mayoría de las regularizaciones.

De hecho, en Tamaulipas se han legalizado cerca de 400 mil vehículos hasta agosto de este año, convirtiéndose en el estado líder en este proceso.

Según autoridades, los recursos obtenidos han sido destinados a pavimentación y obras urbanas, aunque el sector automotriz insiste en que los beneficios locales no compensan el daño al mercado formal. La falta de control también derivó en denuncias de contrabando.

Legalizados, más de 2.5 millones desde el sexenio anterior

El presidente ejecutivo de AMDA, Guillermo Rosales, estimó en 2.5 millones de vehículos “chocolate” legalizados, situación que fomenta el contrabando de coches usados y contribuye a la devaluación de los vehículos que se adquirieron de manera legal en el país.

“Estamos anulando cualquier avance que hagamos en los próximos 10 años por parte de la industria y de los consumidores para modernizar el parque vehicular incorporando vehículos más eficientes, de mejor tecnología e incluso cuando estamos planteando el reto de transición de avanzar en la electromovilidad”, comentó.

La AMDA destacó que el objetivo del programa, que buscaba acabar con la informalidad de este tipo de unidades, no dio el resultado esperado; al contrario, siguen ingresando al país miles de vehículos de contrabando a través de la delincuencia organizada.

“Antes del decreto, el problema se limitaba a estados fronterizos, pero ahora el país se está inundando con esas unidades de desecho hasta en entidades donde ni siquiera existían debido a que, ya emplacadas, pueden circular en cualquier parte para ser comercializadas”, dijo Rosales.