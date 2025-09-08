Asistencia privada se suma al GEM para garantizar cuidado de infantes

Apoyo a menores en condición vulnerable

La institución Casasistencia ofrece atención jurídica, médica, psicológica y de trabajo social

Atizapán, Estado de México.- Determinación, entrega y esperanza son principios que rigen el trabajo altruista que realizan las 187 instituciones certificadas ante la Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM) para transformar las condiciones de vida de las personas más desprotegidas, tal es el caso de Eva, una bebé que fue separada de su familia por ser víctima de maltrato y que ha recibido atención integral de quienes conforman la casa hogar internado Casasistencia.

Sumándose a la labor del Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, para proteger a quienes más lo necesitan, Mariana Camacho Moreno, Coordinadora de Casasistencia, explicó que Eva llegó el año pasado cuando solo tenía ocho días de nacida y presentó dificultad respiratoria debido al mal cuidado durante su gestación, “se hace todo un protocolo en el equipo multidisciplinario cuando ellos llegan, se revisa completamente a la pequeña y se queda albergada con nosotros”.

Puntualizó que el objetivo es garantizar a los 25 infantes que se encuentran como beneficiarios fijos el pleno goce de sus derechos, por tal motivo, se les brinda educación, cuidado de la salud, alimento, vivienda, y disfrutan de un área didáctica donde trabajan sus habilidades motoras.

“Pues Casasistencia su visión y objetivo de la institución es poderles brindar un trato residencial, esto quiere decir que trabajamos en todas las áreas del desarrollo del niño, desde el espiritual, la jurídica, médica, psicológica y trabajo social. Nuestro objetivo es que ellos se sientan parte también como si estuvieran en un hogar”, agregó.

De manera adicional, la JAPEM trabaja de forma cercana por el bienestar de los infantes y grupos vulnerables con campañas de donativos para favorecer a las diversas instituciones certificadas que muestran la humanidad en el actuar de quienes, con un corazón noble, tienen la voluntad de sumarse a la transformación del Estado de México.

Lidera Edomex avance de metas y personas beneficiadas en semana nacional de salud pública

Por otra parte, el Estado de México lidera a las 32 entidades del país en el número de personas beneficiadas y en las actividades realizadas durante el arranque de la Semana Nacional de Salud Pública 2025, que se lleva a cabo del 6 al 13 de septiembre con el propósito de prevenir enfermedades, incentivar el autocuidado, acercar servicios a las comunidades más alejadas y atender en primer lugar a los sectores más vulnerables de la población.

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, de las 2 millones 300 mil personas impactadas por las acciones emprendidas con esta iniciativa a nivel nacional, más de 306 mil corresponden al Estado de México, que también encabeza el número de actividades implementadas con 466 de las 3 mil 500 realizadas en el país.