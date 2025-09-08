Europa se rinde ante la cumbia mexicana de Los Ángeles Azules

Hacen historia ante 20 mil personas!

Inician su gira en el Festival Vive Latino de Zaragoza, España

Después de apoderarse de extraordinarios escenarios en prácticamente todo el continente americano, de ser condecorados por su excepcional trayectoria de casi 50 años y de haberse presentado en los festivales más imponentes como Lollapalooza, Vive Latino (México) y Coachella, Los Ángeles Azules hacen historia al conquistar ahora Europa; bajo este contexto, el Festival Vive Latino en Zaragoza, España, con 20 mil asistentes en su primer día, fue testigo de este magistral inicio de gira en el viejo continente, donde contaron con la cantante Alaska entre sus invitados para ver este gran espectáculo.

Los Ángeles Azules, la banda más importante de cumbia en el mundo, demostraron que su música no conoce de fronteras. Las canciones “Entrega de amor”, “La cumbia del acordeón” y “Ay amor”, fueron los temas encargados de dar inicio a su tour, los cuales, además, hicieron estallar la euforia de los presentes quienes, emocionados de ver a la agrupación por primera vez en Europa, se unieron en una sola voz.

Momentos más tarde, el júbilo se apoderó del lugar con los clásicos “El listón de tu pelo” y “Mi niña mujer”, los cuales llegaron directo al alma de los presentes dejando claro que la cumbia de la agrupación mexicana es un lenguaje universal que atraviesa corazones sin importar el idioma que hablen; con una atmósfera llena de emoción, los hermanos Mejía Avante continuaron con “Otra noche”, “Nunca es suficiente” y “Como te voy a olvidar”.

Fanáticos provenientes de varios países de Europa reunidos en este mágico momento disfrutaron de “Perdonarte, ¿para qué?, “El amor de mi vida” y “A todos los rumberos”; finalmente, Los Ángeles Azules culminaron esta impactante presentación con algunas de las canciones más esperadas: “Mis sentimientos”, “Amor a primera vista” y “17 años”.

“Nosotros estamos muy motivados porque ya estamos cumpliendo 50 años tocando cumbia y nunca habíamos ido a Europa. Queremos ver y sentir como las personas que hablan otros idiomas, que son de otros países reciben esta cumbia romántica; pero lo que más deseamos en nuestros corazones como grupo musical, es que la gente que va a ir a vernos disfrute tanto como nosotros”, comentaron Los Ángeles Azules.

Este gran logro de Los Ángeles Azules en el continente europeo apenas es el comienzo, ya que la agrupación no solo deslumbrará en Zaragoza, sino que también lo hará el 6 de septiembre en Madrid, en el Palacio de Vistalegre, el 8 de septiembre en Berlín, en el Uber Eats Music Hall y el 10 de septiembre en Londres, en el Troxy.

Estas impactantes presentaciones se suman a la larga lista de triunfos de Los Ángeles Azules quienes seguirán compartiendo momentos icónicos y haciendo bailar a sus fanáticos en sus próximas presentaciones en Estados Unidos, Canadá, Argentina y México; en este último lugar, estarán presentándose en la Ciudad de México el 10 y 11 de diciembre en el Auditorio Nacional.