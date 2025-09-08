Realiza Clínica Hospital “Sahuayo”, del ISSSTE, la primera cesárea en quirófano recuperado

Programa nacional de mejoramiento

La Clínica Hospital (CH) “Sahuayo” en Michoacán, adscrita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, realizó la primera cesárea en su quirófano recientemente inaugurado como parte del Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos, luego de ocho años de permanecer cerrado.

Por lo anterior, el médico pediatra de la CH, Miguel Ángel Vega Moreno, agradeció al ISSSTE contar con las herramientas y los insumos necesarios para ofrecer un servicio digno a la derechohabiencia.

“Agradezco el apoyo de nuestras autoridades que han gestionado todo lo necesario para ampliar los servicios con los que cuenta actualmente la CH ‘Sahuayo’ y que se ve reflejado en el beneficio de los derechohabientes que solicitan atención médica de calidad”, señaló.

Este procedimiento, apuntó, se realizó con éxito el pasado lunes 1 de septiembre, un mes después de la reapertura del quirófano, y detalló que la bebé, de 39 semanas de gestación, nació en buenas condiciones, por lo que la mamá y la recién nacida ya fueron dadas de alta.

“Es una gran satisfacción personal poder recibir a una recién nacida para darle la bienvenida a este mundo. Como parte del grupo médico del ISSSTE ‘Sahuayo’, es un honor colaborar con mis compañeros médicos en otorgar atención de primera calidad a los derechohabientes de esta grandiosa institución que así lo requieran y que acudan a solicitar nuestros servicios”, concluyó.

Cabe destacar que la reapertura del quirófano de esta unidad médica se realizó en marco del Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos del ISSSTE, cuyo objetivo es renovar y modernizar esta infraestructura para fortalecer la atención médica, reducir los tiempos de espera y aumentar la capacidad para realizar cirugías.

Supervisa Martí Batres obras del Programa La Clínica es Nuestra en Tlalnepantla

Por notra parte, El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, visitó la Clínica de Medicina Familiar (CMF) “Tlalnepantla”, en el Estado de México, para supervisar el avance de obras de mejoramiento del Programa La Clínica es Nuestra, con el que se otorgó un millón 100 mil pesos para beneficiar a más de 100 mil derechohabientes de la entidad.

En compañía de integrantes del cuerpo directivo del ISSSTE, Martí Batres destacó el trabajo realizado por el Comité de Salud para el Bienestar (COSABI), quienes han ejercido 332 mil 985 pesos en la adquisición de equipamiento de optometría: un retinoscopio, un oftalmoscopio, un mango recargable, un estuche rígido, tarjetas de retinoscopía, un set de prueba 266, arillo metálico, una pieza TF-3 armazón de prueba titanio, una pieza pantalla de optotipos, una pieza foco para retinoscopio, una pieza batería recargable y una unidad oftálmica.