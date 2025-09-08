Más de 20 mil comunidades indígenas realizan 38 mil 811 obras de infraestructura social

Con recursos del FAISPIAM

Se trata de obras en materia de urbanización, agua potable, vivienda, electrificación, drenaje y letrinas, salud, alcantarillado y educación

El gobierno de México, a través de la Secretaría del Bienestar, informó que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAIS) ha entregado presupuesto directo a 20 mil 522 pueblos indígenas y afromexicanos, quienes por medio de asambleas, decidieron la realización de 38 mil 811 proyectos de urbanización, agua potable, mejoramiento de vivienda, electrificación, drenaje y letrinas, obras en salud, alcantarillado y obra en educación.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el objetivo de su administración es apoyar a todo el pueblo de México, por ello, gracias a la reforma impulsada por la Cuarta Transformación, los pueblos originarios y afromexicanos son reconocidos como sujetos de derecho en el artículo 2 de la Constitución.

“El Gobierno de la República busca apoyar a todos los habitantes de todas las entidades de la República”, resaltó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, señaló que las más de 20 mil comunidades indígenas y afromexicanas ya trabajan en sus proyectos de infraestructura social básica y a finales de año podrán mostrarse los avances.

“Los recursos deben de emplearlos ellos, ya tienen su tarjeta y la dispersión realizada, y que no debe de haber intermediarios. Ya ellos eligieron sus obras. Y de lo que se trata es que también esos recursos se inyecten en la comunidad”, detalló.

Entrega de tarjetas para la Pensión Mujeres Bienestar

A su vez informó que, del 1 al 31 de octubre, se hará entrega de las tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar a un millón 980 mil 164 mexicanas de 60 a 64 años que se registraron en agosto para recibir este apoyo, con ello, en noviembre serán cerca de 3 millones de mujeres quienes recibirán bimestralmente este derecho.

Recordó que en una primera etapa la Pensión Mujeres Bienestar beneficia a un millón de mujeres, mientras que, el millón 980 mil mujeres que se registraron en agosto, recibirán un mensaje a sus celulares con la fecha, hora y lugar en las que del 1 al 31 de octubre deberán recoger sus tarjetas. Además, las beneficiarias de 60 a 64 años, también podrán consultar dónde acudir por su tarjeta a través de la página de la Secretaría de Bienestar.

Anunció que, además, continúa en curso el pago de septiembre-octubre para los 16 millones 323 mil 962 derechohabientes que en todo el país reciben uno de los Programas para el Bienestar que, este bimestre, representan una inversión social de 92 mil 538.3 millones de pesos.

Los pagos se realizan de acuerdo con la primera letra del apellido paterno, según el siguiente calendario:

G – Martes 9 de septiembre.

H,I,J,K – Miércoles 10 de septiembre.

L – Jueves 11 de septiembre.

M- Viernes 12 y Lunes 15 de septiembre.

N,Ñ,O – Miércoles 17 de septiembre.

P,Q – Jueves 18 de septiembre.

R – Viernes 19 y Lunes 22 de septiembre.

S – Martes 23 de septiembre.

T,U,V – Miércoles 24 de septiembre.

W,X,Y,Z – Jueves 25 de septiembre.

Recursos suficientes para consulados ante redadas del ICE

La presidenta Sheinbaum Pardo informó que ante las “injustas” redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos —que han afectado a las personas migrantes mexicanas— no faltarán recursos para los consulados de México en aquel país.

“No les va a faltar recurso, lo que se requiera, sale el presupuesto y si se requiere más recurso para la contratación de abogados o agencias que apoyen a los connacionales, no van a faltar recursos”, señaló en la mañanera.

En una reciente redada, en una planta automotriz en Georgina, señaló, se reportaron 23 mexicanos detenidos, de ellos, 13 pidieron el apoyo consultar y el resto no. Y agregó que aún están detenidos 19 connacionales más en Florida, en el centro conocido como “Alcatraz de los Caimanes”.

Indicó que todos los connacionales que están siendo detenidos en Estados Unidos por el ICE, incluso quienes tienen permisos para estar de manera regular en esa nación, tienen derecho a solicitar el apoyo consular, aunque, dijo, no todos lo hacen o no tienen conocimiento.

“Cuando hay una redada, el consulado tiene instrucciones de, al tener conocimiento, solicitar información a ICE, quien está haciendo estas injustas redas, de inmediato se ponen contacto con ellos para que haya información, desde aquí se solicita información a embajada, y se va a los centros de detención para tener contacto con los migrantes”.

Sheinbaum Pardo señaló que hay una línea de apoyo vía telefónica que funciona los 365 días del año las 24 horas del día, además de un portal al que los paisanos pueden acudir.

“No va a faltar recurso para los consulados, así hemos estado haciendo ahora, si requieren más presupuesto, se envía más presupuesto a los consulados. No va a faltar para apoyar a los hermanos migrantes”, concluyó.

Cero impunidad contra “huachicol fiscal”: CSP

La aprehensión de varias personas involucradas en operaciones de huachicol fiscal es que se está avanzando en cumplir el compromiso de cero impunidad, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras señalar que las investigaciones se realizaron a partir de una denuncia que promovió el ex secretario de Marina, Rafael Ojeda y otras que tenía la Fiscalía General de la República (FGR).

En su conferencia mañanera de este lunes dijo que esto se detonó a partir de que se identificó a un buque que arribó a Tamaulipas reportando que contenía una sustancia de importación temporal para que en México se procesara con algunos añadidos para su exportación, lo cual es legal y no pagan impuestos. Sin embargo, se detectó que no contenía la sustancia que se reportaba sino diésel, evadiendo impuestos para su venta en el mercado interno.

Por eso se aprehendió a algunos empresarios que estaban involucrados en su comercialización. A partir de esto, se prohibió la importación de ese tipo de sustancias para evitar estos abusos y estrategias para la evasión fiscal.

Aunque se tenía la evidencia de que se buscaba la importación ilegal de combustible para evadir impuestos, “Lleva tiempo hacer estas investigaciones para contar con las pruebas . Aunque sea evidente el delito, pero determinar quién está involucrado y cómo no es algo que se pueda hacer un día. Son detenciones a empresarios involucrados. Entra el diésel y después lo venden a otros empresarios sin reportar y tienen ganancias muy altas porque no pagan impuestos”.

La mandataria federal dijo que continúan las investigaciones, recientemente se encontraron ferrotanques como otras investigaciones relacionadas por venta de combustibles ilícitos, sea por huachicol fiscal u otro ilícito.

Ante cuestionamientos sobre el involucramiento de dos parientes del ex secretario de Marina dijo que Ojeda denunció hace dos años y la FGR estaba haciendo las investigaciones que permitió tener mayores pruebas.

Aseguró que habrá cero impunidad en el huachicol fiscal , “tope hasta donde tope”, con las investigaciones de la FGR, lo demuestra, Ahí donde hay involucramiento de un funcionario, cero impunidad y esto es una muestra de ello. Pero tiene que haber pruebas porque es muy fácil acusar pero construir una carpeta de investigación requiere contar con pruebas para hacer una indagación profunda.