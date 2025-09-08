Hospital General Regional 180 del IMSS en Jalisco logra una donación multiorgánica

Beneficio para 4 pacientes

Dos riñones fueron trasladados a Monterrey, dos córneas al Hospital de Especialidades en Jalisco y tejido músculo esquelético al Banco Estatal de Tejidos

La Coordinación Hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante del Hospital General Regional (HGR) No. 180 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Jalisco, concretó una donación multiorgánica de dos riñones y dos córneas en beneficio de cuatro pacientes que estaban en lista de espera.

La titular del área, doctora Antonia Andrade Carrillo, informó que la donadora fue una mujer de 29 años, diagnosticada con muerte encefálica secundaria a hemorragia cerebral. En un acto de gran generosidad, su familia autorizó la donación, ofreciendo una nueva oportunidad de vida y salud a otras personas.

La especialista detalló que el fallecimiento ocurrió a las 11:11 horas del 28 de agosto de 2025, y el proceso de procuración inició a las 10:45 horas del día siguiente. Los riñones fueron trasladados al Hospital General de Zona (HGZ) No. 33 de Monterrey, las córneas al Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO), y tejido músculo esquelético al Banco Estatal de Tejidos.

“Una vez concluido el proceso de procuración, se entregó el cuerpo dignificado a la familia, lo que representa un procedimiento esencial, tanto para ellos, como para nosotros. Asimismo, otorgamos un reconocimiento a los seres queridos de la paciente, como muestra de gratitud a su sensibilidad y humanismo”, expresó Andrade Carrillo.

La especialista del IMSS recordó que los trasplantes renales son fundamentales en casos de enfermedad renal crónica avanzada, generalmente asociada a complicaciones de diabetes mellitus e hipertensión arterial, padecimientos frecuentes en la población mexicana.

En tanto, los trasplantes de córnea resultan de gran utilidad para tratar diagnósticos de queratocono (córnea proyectada hacia afuera), traumatismos por golpes o accidentes, así como úlceras, hinchazón o adelgazamiento corneal.