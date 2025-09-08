Trenazo en Atlacomulco deja al menos 10 muertos y más de 40 lesionados

Tragedia en Edomex

El ferrocarril impactó contra autobús de doble piso de la línea Herradura de Plata

Un choque entre un tren y un autobús de pasajeros la mañana de este lunes en el municipio de Atlacomulco, Estado de México, dejó un saldo preliminar de diez personas muertas y más de 40 heridas, de acuerdo a reportes de autoridades.

El trágico accidente ocurrió en una zona industrial de este municipio mexiquense, donde el ferrocarril impactó contra una unidad de doble piso de la línea Herradura de Plata, indicó en su cuenta de X de Protección Civil estatal.

En un video difundido en las redes sociales se observa el momento en el que el ferrocarril colisiona con el autobús cuando pasaba por la línea ferroviaria en las primeras horas de la mañana, en el momento pico del tráfico matutino.

En las imágenes de las cámaras de videovigilancia se aprecia como el autobús está detenido por la congestión junto a otros vehículos ante el cruce del ferrocarril, en una zona muy transitada en la periferia de Atlacomulco.

En un momento, el vehículo de pasajeros decide cruzar las vías, con la intención de llegar al otro lado antes de que pasara el tren, pero no lo consigue a tiempo, por lo que el tren impacta por la mitad del autobús, lo pliega por la mitad y sus vagones lo arrastran sobre la vía durante varios metros antes de detenerse.

“Desafortunadamente, este hecho ha dejado múltiples pérdidas humanas, lo que enluta profundamente a nuestra comunidad”, se lee en el reporte difundido en las redes sociales de Protección Civil.

Los vecinos aprovecharon la publicación para reclamar que se coloquen puentes peatonales, semáforos y plumas para proteger el paso del tren en una zona mal iluminada y con mucho tránsito.

La carretera Atlacomulco-Maravatío permaneció cerrada por varias horas, mientras trabajan los servicios de emergencia para atender a los afectados.

Movilización de cuerpos de emergencia

La Coordinación General de Protección Civil del Edomex confirmó la cifra de víctimas y detalló que los lesionados fueron atendidos por el SUEM, la Cruz Roja y corporaciones locales.

Al sitio acudieron también elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional, la Fiscalía mexiquense, así como personal de Protección Civil Municipal de Jocotitlán y San Felipe del Progreso, entre otros cuerpos de apoyo.