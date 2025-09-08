Será obligatorio el registro de usuarios de telefonía móvil

Combate a la extorsión y fraudes

Comenzó la prueba piloto en el país para el registro de usuarios de telefonía móvil, que estará vigente hasta el próximo mes de octubre. En dicho ejercicio participa la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones junto a las operadoras Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán.

Con este programa se busca mejorar los procesos de registro a las líneas telefónicas y forma parte de los esfuerzos de las autoridades para combatir la extorsión, fraudes y otros delitos por medio de los teléfonos celulares.

La Agencia de Transformación Digital (ATDT) informó que este registro aplica a las líneas nuevas y que se inició el primero de septiembre y concluirá en octubre, cuando entren en vigor los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

La ATDT dio a conocer que para el mes de octubre ya será obligatorio el registro de las nuevas líneas telefónicas en todos los puntos de venta y para poder realizarlo, el empleado te solicitará una identificación oficial que contenga la Clave Única de Registro de Población (CURP) de la persona usuaria, esto en busca de vincular la información con la línea telefónica que se contrate en el centro de atención.

En el caso de que ya cuentes con alguna línea activa, la ATDT informó que se tendrá un periodo para su registro, sin dar mayores detalles sobre cuándo comenzará este proceso.

Agregó que las compañías deberán habilitar la modalidad remota en busca de facilitar este proceso a las personas usuarias.

Datos protegidos

Los datos proporcionados quedarán en resguardo de las compañías telefónicas en conformidad con la Ley General para la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

La ATDT señaló que el gobierno de México no tendrá acceso a la información proporcionada por las y los usuarios, por lo que los datos serán protegidos por cada empresa.

La creación de este registro nacional de usuarios de telefonía móvil fue impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dentro de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aprobada en julio de 2025 y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a mediados del mismo mes.

Críticas al registro de usuarios de telefonía móvil

La creación de este registro nacional de usuarios de telefonía móvil fue impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum dentro de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aprobada en julio del 2025 y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a mediados de ese mismo mes.

Su aprobación desató una serie de críticas por la oposición y defensores de los derechos digitales, quienes la catalogaron como una «ley espía» y acusaron que motivaría el espionaje de las personas usuarias.

Con esta nueva ley, las autoridades de seguridad buscaron herramientas para investigar riesgos y amenazas a la seguridad pública, en la que como medida, el registro puede ser consultado por las instituciones de seguridad con el fin de combatir delitos como extorsión y secuestro.