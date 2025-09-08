Encabeza Clara Brugada ceremonia de graduación de 450 policías capitalinos

Resalta reducción en delitos de alto impacto

Destaca inversión de más de 50 mil mdp en materia de seguridad

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la ceremonia de graduación de 450 nuevos policías, como parte de la formación y capacitación para el fortalecimiento de la estrategia de seguridad, que ha permitido reducir los delitos de alto impacto, y remarcó el gasto que por 50 mil millones de pesos ha realizado su administración en materia de seguridad.

“Hoy reconocemos a 450 policías que han completado distintos cursos y esquemas de instrucción que van a contribuir a fortalecer la profesionalización y la formación de las y los agentes de seguridad y de transformación en esta gran ciudad. Reitero: la Ciudad de México tiene a la mejor policía del país”, expresó.

En la sede de la Universidad de la Policía (UNIPOL), en el Desierto de los Leones, alcaldía Álvaro Obregón, la mandataria capitalina precisó que en esta ceremonia se gradúan 406 oficiales de la generación 294 del programa de formación inicial para policías de proximidad, la sexta generación de 29 policías penitenciarios, así como 15 policías egresadas del Curso Comando de Operaciones Especiales (UMOE) con perfil femenino, Valquirias.

Brugada Molina destacó que la estrategia que ha adoptado la Ciudad de México en materia de seguridad ha dado resultados positivos, en donde resaltó la disminución de los delitos de alto impacto en 60 por ciento a partir de 2019, por lo que ha sido fundamental la formación y capacitación de sus policías; asimismo, ha permitido un incremento de 10 por ciento de la confianza ciudadana, de acuerdo a datos del INEGI.

“Nuestros vecinos y vecinas de la Ciudad de México confían cada vez más en la policía y se sienten cada día más seguros en los distintos espacios públicos de la ciudad. Estos resultados son en gran medida gracias al compromiso de policías como ustedes y gracias al trabajo de la Universidad de la Policía, que es una institución formativa pionera”, expresó Clara Brugada ante las y los graduados.

En ese sentido, puntualizó el compromiso de su gobierno con la seguridad, al invertir este año más de 50 mil millones de pesos en la estrategia de Seguridad Ciudadana, con la implementación de programas como el de Territorios de Paz y Policía de Proximidad, así como en la formación policial, con una inversión de 180 millones de pesos para la Universidad de la Policía.

“Las y los policías tienen que convertirse en un actor principal de los barrios y colonias de esta ciudad, deben estar donde está la gente, en los mercados, afuera de las escuelas, en las esquinas más difíciles, en las calles donde la población se siente insegura. Yo confío que ustedes saldrán con esta gran tarea, de enaltecer y de seguir enalteciendo a la policía de la Ciudad de México”, resaltó.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, (SSC), Pablo Vázquez Camacho, destacó que esta formación marca el inicio de un modelo innovador que acerca a las y los cadetes a escenarios reales, fortaleciendo sus habilidades para servir con cercanía, humanidad y profesionalismo.

Destacó la graduación de 15 mujeres policías que concluyeron con éxito el curso Comando de Operaciones Especiales Valquirias, un programa de alto rendimiento táctico, operativo y estratégico que se suma a las tareas de la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales (UMOE), pieza clave en la reducción de índices delictivos y en la detención de generadores de violencia.

En su mensaje, Vázquez Camacho agradeció a las familias de los cadetes por el apoyo y sacrificio brindados durante su formación. Además, reconoció el liderazgo de la Jefa de Gobierno, cuyo impulso –dijo–, inspira la consolidación de una policía cercana, confiable y profundamente comprometida con garantizar la seguridad y la paz en la capital.

Durante la ceremonia de graduación de la generación 294 de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, el cadete Eduardo Salgado Amador expresó que culminar la formación policial significa asumir la responsabilidad de servir a la ciudadanía con disciplina, cercanía y compromiso.

En su mensaje, destacó el papel de las mujeres policías, quienes —dijo— han demostrado que la fuerza y el liderazgo no tienen género, al igualar e incluso superar estándares físicos y académicos.

Afirmó que la seguridad ciudadana sólo puede entenderse con perspectiva de género e igualdad sustantiva, por lo que este logro también representa un paso más en la construcción de una policía más humana y equitativa.

Finalmente, Jennifer Valeria Márquez Balmaceda, egresada del curso, destacó que esta formación representa “la transformación de mujeres extraordinarias”, quienes enfrentaron exigencias físicas, mentales y espirituales.

Subrayó que las Valquirias son un ejemplo de carácter y espíritu inquebrantable, y que su lema —Cuando mi cuerpo y mi corazón fallen, mi alma lo suplirá— es una declaración de lo que significa servir y proteger con determinación y firmeza.