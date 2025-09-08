SICT mejorará la movilidad de miles de personas

Mantenimiento a red carretera

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informa que la puesta en marcha de trenes de repavimentación —maquinaria especializada para la rehabilitación de carreteras— permitirá mejorar la movilidad de miles de personas en todo el país, al dar mantenimiento a la Red Carretera Federal Libre de Peaje.

Las acciones contemplan bacheo, limpieza de cunetas, colocación de señalamiento y repavimentación, así como la atención prioritaria al Plan Integral del Oriente del Estado de México, en beneficio directo de más de 10 millones de habitantes.

Los trabajos se llevarán a cabo principalmente en jornadas nocturnas, a fin de reducir afectaciones a los usuarios y garantizar una atención oportuna de la infraestructura carretera.

El programa, impulsado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, e implementado por el titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, contempla en su primera etapa la operación de 2 trenes de repavimentación en el Estado de México.

Se trata de equipos con los que se intervienen la superficie de la carpeta asfáltica, pero también reconstruyen y refuerzan las capas inferiores de la vía, garantizando mayor durabilidad y seguridad en los caminos, ha explicado el secretario Esteva Medina.

En una segunda fase, el programa incluirá a los estados de Morelos, Michoacán, Zacatecas, Coahuila, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Jalisco, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima y Chihuahua.