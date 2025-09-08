Sectur: Carrera con Causa Contecon impulsará turismo y educación en Manzanillo

Se llevará a cabo este martes

Genera afluencia turística, pernocta y derrama económica, destaca Josefina Rodríguez

La secretaria de Turismo del gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, participó en la presentación de la 8ª Carrera con Causa Contecon, un evento deportivo que impulsará el turismo en Manzanillo y respaldará proyectos educativos en beneficio de la niñez del puerto.

“Esta carrera transforma un fin de semana en Manzanillo: genera afluencia turística, pernocta y derrama económica. Pero lo más importante es que tiene un sello con causa, pues cada inscripción se convierte en apoyo directo a la educación de las niñas y los niños de Manzanillo”, afirmó.

Acompañada por el subsecretario de Turismo de Colima, Jorge Padilla Castillo, y por el director general de Contecon Manzanillo, José Antonio Contreras, la titular de la Secretaría de Turismo celebró la realización de esta justa deportiva, que tendrá lugar el próximo 9 de noviembre.

La carrera está considerada como una de las más importantes del estado gracias a su enfoque social, ya que el 100 por ciento de las inscripciones se destina a proyectos educativos. A lo largo de siete ediciones, se ha apoyado a más de 51 escuelas de nivel básico, en beneficio de 13 mil 200 niñas y niños, con una inversión acumulada superior a 7 millones de pesos.

Uno de los atractivos más esperados de esta edición será que, por primera vez, la carrera incluirá un recorrido dentro de Contecon Manzanillo, pasando bajo la flota de grúas portuarias, lo que convertirá a esta carrera en una experiencia única en el país.

En esta ocasión, se otorgarán 316 mil pesos en premios, distribuidos en las categorías femenil y varonil: Libre, Submáster, Máster y Veteranos. Los corredores podrán elegir entre tres rutas: 10K, 5K y 3K.

Durante la presentación de la justa, Rodríguez Zamora destacó la relevancia de este evento no solo en el ámbito deportivo, sino también como un motor de bienestar y Prosperidad Compartida. Subrayó que el escenario portuario convierte a la carrera en un evento singular en México, donde los participantes vivirán la experiencia de correr entre contenedores y grúas, en un entorno que combina la mexicanidad de las playas de Manzanillo con la fuerza de uno de los puertos más importantes del país.

La secretaria de Turismo enfatizó el gran momento que atraviesa Colima en materia turística, con un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes nacionales e internacionales. Destacó que Manzanillo es reconocido a nivel nacional e internacional como un destino de playa competitivo, complementado con gastronomía, cultura y Pueblos Mágicos que enriquecen la experiencia de los visitantes.

“Los esperamos el próximo 9 de noviembre en la 8ª Carrera con Causa Contecon, un evento único en el país y con un profundo impacto social en beneficio de nuestras niñas y nuestros niños”, concluyó.

Por su parte, el subsecretario de Turismo de Colima, Jorge Padilla Castillo, resaltó el trabajo conjunto entre el sector público y privado para impulsar proyectos como esta carrera, que benefician a la entidad.

“Estoy convencido de que Colima está viviendo su mejor momento. La gobernadora Indira Vizcaíno Silva ejerce un liderazgo activo que ha motivado la unión entre sectores y ha logrado que todos avancemos en la misma dirección para generar bienestar a las familias colimenses”, manifestó.

En tanto, el director general de Contecon Manzanillo, José Antonio Contreras, subrayó que esta edición marcará un precedente histórico, al ser la primera vez en México que una carrera se realice dentro de un muelle de contenedores, con un recorrido que pasará bajo grúas de más de 60 metros de altura. Asimismo, agradeció a las autoridades portuarias de la ANAM y la ASIPONA por el apoyo brindado para hacer posible este importante evento.

Precisó que en 2024 participaron más de 2 mil 300 corredores, provenientes de Colima, Jalisco, Ciudad de México e incluso de otros países, lo que refleja el crecimiento y la proyección internacional de la competencia. Añadió que para esta edición se espera la asistencia de más de 4 mil corredores, impulsada por el incremento en el monto de premios, que ahora atrae a atletas profesionales internacionales.

Al agradecer a los patrocinadores y a las autoridades federales por el apoyo brindado para la realización de la carrera, afirmó: “Estos son ejemplos claros de cómo la colaboración entre la iniciativa privada y el sector público logra objetivos loables. Sin el apoyo de nuestros aliados, sería imposible”, puntualizó.

Durante la presentación, también estuvieron presentes la senadora por Colima, Ana Karen Hernández; el director general de Grupo Hazesa, Raúl Sandoval; el director general de CIMA Group, César Romero; la atleta de alto rendimiento y madrina de la carrera, Ana Laura González; Yunuen Ruiz, de Logística Woodward; Francisco Santana, director operativo de la Carrera Contecon; y Gabriel Rivera, de TAP Terminal.