Acrecienta el IEJ capacitación y y profesionalización de personal del Tribunal Superior de Justicia CDMX

Esto, a través de una amplia oferta académica al personal del órgano judicial de carácter jurisdiccional, de apoyo judicial y administrativo, cuyo beneficio es para las y los usuarios de los servicios de la justicia

Destacan, entre la oferta académica actual, los cursos de Comunicación asertiva y Comunicación corporal, y en materia jurisdiccional Derecho probatorio. Desahogo de las pruebas en el juicio oral conforme al CNPCyF y Derechos animales

A través del Instituto de Estudios Judiciales (IEJ), el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), que preside el magistrado Rafael Guerra Álvarez, ofrece al personal del órgano judicial de carácter jurisdiccional, de apoyo judicial y administrativo, una amplia oferta académica, que ayuda a acrecentar su capacitación y profesionalización en beneficio de las y los usuarios de los servicios de la justicia.

Así, el IEJ cumple, como desde su fundación en 1985, con las funciones académicas que le fueron encomendadas en los rubros de profesionalización, pero también de formación de las y los servidores públicos.

A través de su Sistema de Gestión Académica, actualmente el IEJ, cuya sede está en el edificio de Niños Héroes 150, ofrece al personal del órgano judicial capitalino una vasta oferta de cursos, tanto en la modalidad en línea como presencial, de la que actualmente destaca el curso denominado Comunicación asertiva.

Este tiene como fin que las y los servidores públicos reconozcan y apliquen de forma eficiente un lenguaje verbal y no verbal efectivo, respetuoso y empático en la interacción con otras personas en el desempeño de las diversas actividades y funciones en la institución, a partir de un contenido temático relacionado con la importancia de la comunicación efectiva; la comunicación desde la emocionalidad; los estilos de comunicación, y asertividad para la solución de conflictos, entre otros.

En consonancia con el curso Comunicación asertiva, el IEJ también ofrece el curso de Comunicación corporal, cuyo fin es que las y los trabajadores apliquen en forma eficiente el lenguaje que se trasmite a través del cuerpo.

En materia jurisdiccional, se ofrece a las y los trabajadores del órgano judicial Derecho probatorio. Desahogo de las pruebas en el juicio oral conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF); Clínica disciplinaria. Mecanismos alternativos en la solución de controversias en la materia civil y familiar y Trayecto de funciones del rango de secretaria y secretario actuario y oficial notificador en materia penal.

Además, un curso novedoso que está por terminar es el de Derechos animales, que tiene como objetivo dotar a los alumnos de conocimientos sobre los derechos que les asisten a esos seres, en la legislación local, nacional e internacional, así como las obligaciones que tienen las autoridades para su protección y garantía.

De esta forma, el IEJ cumple con los objetivos que le fueron encomendados hace tres décadas, como el de garantizar, mediante estrategias didácticas, la creación de comunidades de aprendizaje que promuevan la construcción de conocimientos, como base en el fortalecimiento del pensamiento crítico.