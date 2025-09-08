Carlo Acutis fue oficialmente canonizado por el papa León XIV

“Santo millennial”

El joven italiano Carlo Acutis, que murió de leucemia mieloide aguda en 2006 y que pasó su corta vida difundiendo por internet su fe en Dios, es el primer santo católico que vivió en el siglo XXI y fue oficialmente canonizado por el papa León XIV en el Vaticano.

Acutis fue beatificado en Asís, Italia, en 2020, luego de que el Vaticano dictaminara que había sido el autor de un milagro. Luego, el papa Francisco despejó el camino para convertir a Acutis en santo, tras atribuirle otra intercesión milagrosa en 2022.

Acutis ganó el apodo de “influencer de Dios”, por su modo de distribuir información en línea acerca de su fe. La ceremonia de canonización tuvo lugar este domingo 7 de septiembre de 2025 y fue oficiada por el papa León XIV, marcando su primera ceremonia de este tipo desde su elección en mayo.

Además de Acutis, el Papa también canonizó este domingo a otra figura italiana popular que murió joven, Pier Giorgio Frassati. León dijo que ambos hombres crearon «obras maestras» de sus vidas al dedicarlas a Dios.

“El mayor riesgo en la vida es desperdiciarla fuera del plan de Dios», declaró León en su homilía. Los nuevos santos “son una invitación para todos nosotros, especialmente para los jóvenes, a no malgastar nuestras vidas, sino a dirigirlas hacia arriba y convertirlas en obras maestras”.

La canonización de Carlo Acutis estaba programada para abril, pero se pospuso tras la muerte del papa Francisco.

Quién fue Carlo Acutis

Carlo Acutis nació en Londres, de padres italianos, el 3 de mayo de 1991. Se crió en el seno de una familia que no era particularmente católica.

Poco después de su nacimiento, la familia se mudó a Milán, donde Carlo disfrutó de una infancia feliz, marcada por una creciente y profunda devoción religiosa. Su fe lo llevó a asistir a misa diariamente y a practicar religión por horas cada día. De hecho, su fervor religioso fue tal que inspiró a sus propios padres, que no eran tan devotos, a regresar a la Iglesia.

Carlo tenía una precoz habilidad con las computadoras, mucho antes de que las redes sociales dominaran el mundo digital. Desde muy joven, leía libros de texto universitarios sobre programación y código, y llegó a crear sitios web que, en su época, eran dominio exclusivo de profesionales. Sin embargo, Carlo priorizaba las relaciones humanas sobre las virtuales.

Esta disciplina y su talento técnico lo convirtieron en un candidato ideal para ser un «vecino santo», un modelo de santidad cercano y alcanzable para los jóvenes de hoy. Carlo Acutis no es una figura mundial imponente como la madre Teresa o san Juan Pablo II, sino más bien un «vecino santo», dijo el padre Ed Howe, párroco de la iglesia Beato Carlo Acutis en el sector noroeste de Chicago.