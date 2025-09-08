Atletas UAEMéx se alistan para segunda fase de Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2025

Toluca, Méx.– Atletas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) se preparan para la segunda etapa de los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES -Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior- 2025, que se realizarán del 26 de septiembre al 31 de octubre de este año.

Los integrantes de la delegación de la Autónoma mexiquense competirán en un total de 10 disciplinas: bádminton, esgrima, kick boxing, pádel, ajedrez, porras y animación, gimnasia aeróbica, frontón, e-sports y natación.

Las sedes del certamen serán la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Guadalajara. En el caso del frontón, la organización se compartirá entre la UAEMéx y la UNAM.

En la primera fase de este torneo, el contingente auriverde obtuvo un total de 39 medallas: 9 de oro, 10 de plata y 20 de bronce, producto de la participación en ocho disciplinas.

La primera fase de los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2025 reunió a 395 deportistas en un total de 21 deportes.

En la actualidad, el equipo multidisciplinario universitario trabaja en la preparación y seguimiento de los atletas, con el propósito de llegar en óptimas condiciones a la segunda etapa de este evento deportivo universitario.