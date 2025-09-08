Hoy inician las consultas en Gobernación para la reforma electoral

Contra lo que muchos afirman, de que ya existe un proyecto de reforma electoral dictado desde la Presidencia de Claudia Sheinbaum, que sólo será paseado por el país en una simulación de consultas y encuestas, el presidente de la Comisión, Pablo Gómez, afirma que todo partirá de cero y sin siquiera un esbozo de una propuesta desde el poder.

Es así que hoy, no pocos, con las más profundas dudas, veremos cómo arranca a las 5 de la tarde el primer ejercicio de consulta que, afirma Gómez, será abierto, flexible y tan inclusivo que podrán participar hasta los más críticos dirigentes del PRI y PAN.

Ahí, en el Salón Revolución de Gobernación, en Bucareli, estarán sentaditos y atentos desde el mismo e histórico del 68, Pablo Gómez, junto a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la jefa del Jurídico de la Presidencia, Ernestina Godoy, el nieto del general del mismo nombre, Lázaro Cárdenas, el muy cuestionado operador de medios, Jesús Ramírez, el innombrable Arturo Zaldívar, y el censor José Antonio “Pepe” Peña Merino para escuchar a cuanto ponente quiera participar sin invitación previa y tan solo con inscribirse en una lista a la entrada de Gobernación.

Todos ellos forman la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, quienes con Gómez, como director de orquesta, tienen la tarea de ir a una consulta amplia para, al final, presentar el proyecto de Reforma de la presidenta Sheinbaum Pardo.

El ex líder del 68 jura que desde hoy, “martes 9, miércoles 10 y jueves 11 en el Salón Revolución -un salón muy amplio, muy propio para estas cosas-, de la Secretaría de Gobernación vamos a comenzar a recibir las opiniones que la gente quiera dar… hay una lista de temas y quien quiera va a poder dar libremente opiniones sobre un tema u otro, o varios…

“No tenemos ninguna propuesta de origen…

“Cada uno de los integrantes de la Comisión, a través de los años, ha generado muchísimas críticas y observaciones y seguramente las mantienen, pero no, la Comisión no ha deliberado sobre un proyecto todavía…

“Primero vamos a hacer la consulta, y vamos a analizar los argumentos de cada uno de los aspectos que vamos a abordar…”

¿Y si llega el dirigente del PAN o el del PRI, o quien sea, va poner participar? ¿Dar su postura?, ¿o llega y hace fila…?, se le pregunta.

“No necesariamente tiene que hacer fila, hay personas que son bastante conocidas, con mucha experiencia, esas personas van a tener prioridad…

“Habrá flexibilidad… no hay ningún criterio cerrado para fomentar la participación de las diversas voces… se va a transmitir en vivo… en redes… y se ha invitado que medios lo hagan, se sumen…

“En octubre vienen las encuestas por empresas especializadas… todo estará expuesto en el sitio de la reforma para que se pueda consultar… qué propuestas y qué críticas de quién…

“Y los vamos a clasificar para que estén a disposición de quienes quieran consultarlos en el Micrositio de la reforma (en www.reformaelectoral.gob.mx)

“Vamos a hacer audiencia el martes 9 de septiembre a las 5:00 de la tarde. El miércoles a las 5:00 de la tarde y el jueves desde las 12:00 del día. Serán 3 audiencias iniciales en la Ciudad de México y si es necesario, nos iremos también al lunes y otros días…

“Y vamos a hacer audiencias en los estados, en todos los estados…

“Mañana no hay invitados, nadie está invitado, se recibirá a quienes quieran ir, se van a inscribir en una lista y entonces los vamos a ir llamando. Si hay mucha gente, bueno, pues con cierta lentitud, poco a poco, pero tratando de darles cabida a todos, cada quien podrá hablar 5 minutos.

“Una propuesta de 5 minutos y van a estar presentes todos los que van a comparecer en estas audiencias y van a ir pasando uno tras otro.

“No van a ser un ejercicio de la polémica, no habrá debates, solo exposiciones, y los miembros de la Comisión, Pablo Gómez, Rosa Isela Rodríguez, Ernestina Godoy, Lázaro Cárdenas, Jesús Ramírez, Arturo Zaldívar, José Antonio Peña Merino, van a estar todos ahí como observadores, escuchando, como oidores…

“Todos van a tener 5 minutos para exponer sus temas y no serán más de 20 o 25 participantes por día…

“Y se copilará todo para después poder construir algo, pues, muy plural, pues vamos a tratar de hacer la reforma electoral que el país necesite, para lo que ya esté preparado el país…

“Hay muchísimos temas en los cuales ni siquiera se ha emprendido una buena exploración, por ejemplo, la manera de votar… hay una pregunta: ¿ya podemos ir a un sistema electrónico?… vamos a tratar de responder esa pregunta con la intención de poder sumar algunas de las propuestas…”, reflexionó Gómez.

Insiste, para quien le crea, que no existe proyecto de reforma concluido. Que apenas se construirá.

Tremenda sacudida

Los más experimentados y agudos políticos consideran que, advertencias como las del senador verde, Luis Melgar Bravo, son sólo sondas profundas para medirle “el agua a los camotes”.

Eso en buen español es enviarle un severo aviso a socios políticos necios que han comenzado a perder el respeto a alianzas sin las cuales no podrían vivir ni tener el poder que ahora tienen.

El senador verde dijo que su partido estaría a punto de abandonar su alianza con Morena porque en sus filas hay ratas insoportables como el ex gobernador chiapaneco, Rutilio Escandón, hoy Cónsul de México en Miami, su ex secretario de Salud, José Manuel Cruz, actual senador por Morena, y hasta parte del Grupo Tabasco, que encabeza Adán Augusto López.

La oposición aplaudió de inmediato la posible ruptura y la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que entrar para poner las cosas en su lugar.

La mandataria afirmó que no existe tal ruptura, sino todo lo contrario, unidad partidaria y alianza de largo plazo.

Lo dicho por la presidenta fue luego confirmado por el senador Manuel Velasco mandamás del Verde.

Lo cierto es que dentro del Verde hay inquietudes ante una reforma electoral que desaparezca pluris, disminuya presupuestos partidarios y una alianza hacia la elección del 2027 que no les de las posiciones que exigen a los del PVEM. Y saben que sin ellos no hay mayorías calificadas ni en el Senado ni en Diputados ni para aprobar presupuestos ni las reformas que quiere sacar Sheinbaum Pardo.

