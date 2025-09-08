Sinaloa, un año después

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Se cumplió el primer año de que se desató la guerra en Sinaloa, entre los dos principales cárteles de la delincuencia organizada.

El saldo de muertes relacionadas con esta disputa supera las mil personas asesinadas y la vida de los sinaloenses se transformó.

Familias enlutadas, negocios cerrados, amenaza latente, temor entre la población, principalmente en Culiacán y el arribo de tropas y guardia nacional, transformaron las actividades de una entidad pujante.

La estrategia diseñada para frenar la violencia e inseguridad no ha funcionado, ni siquiera por la presencia del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch.

Nada se hizo en el terreno de la investigación para deslindar si el gobernador Rubén Rocha Moya se encuentra vinculado o protege a la delincuencia organizada como acusan diversos sectores de la sociedad.

Poniendo en contexto lo que sucede en Sinaloa se debe principalmente a la detención de dos de los líderes de los principales grupos delictivos, Joaquín Guzmán López, del grupo de los “Chapitos” e Ismael Zambada.

Ese fue el detonante para que el estado de Sinaloa cayera en esta batalla estéril, donde la ciudadanía pone parte de las víctimas y los grupos delincuenciales la otra.

Los señalamientos de una eventual vinculación de Rocha Moya con uno de los grupos delincuenciales no prosperó, ni siquiera cuando Zambada lo acusó de proteger a “Los Chapitos”.

Desde el gobierno federal se blindó al gobernador, el que ha sido rechazado una y otra vez por la población.

El domingo pasado treinta mil personas salieron a las calles en la capital del estado, para protestar por la ola violencia y exigir seguridad y freno a la violencia.

Empresarios, profesionistas, amas de casa y todo tipo de hombres y mujeres salieron con el reclamo para que se mejoren las cosas.

Y aunque el gobierno lo niega, los muertos se siguen contando, los cierres de comercios se siguen dando, además de la pérdida de empleo y la diversión parece ser cosa del pasado en un pueblo tan bullicioso como es el sinaloense.

El gobernador Rubén Rocha Moya es inamovible, como la gran mayoría de los gobernantes surgidos de Morena que muestran su total incapacidad para administrar una entidad.

Otra vez como sucede cada ocasión en que los sinaloenses salen a las calles, el gobierno federal anuncia que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch viajará a la entidad.

Por lo pronto, los sinaloenses siguen con su lucha por regresar a la entidad a la normalidad que vivían antes de los acontecimientos de julio pasado, cuando el diputado federal electo, Héctor Melesio Cuén fue asesinado y Joaquín Guzmán López e Ismael Zambada fueron detenidos en Estados Unidos.

********

El Partido Verde se siente fortalecido y amaga con volar solo en media docena de entidades con candidato propio, alejado de las alianzas con Morena. San Luis Potosí, Quintana Roo, Nuevo León, Zacatecas, Guerrero y Baja California son las entidades en las que fija su objetivo y le lanza mensaje a Morena de sumarse a sus candidaturas… Mala tarde la de la senadora Andrea Chávez, ya que, al rendir su informe anual de legisladora, fue abucheada por algunas decenas de inconformes que buscan frenar su carrera por la candidatura de Morena al gobierno de Chihuahua.

