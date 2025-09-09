Registran mayor incidencia de casos de botulismo en Cancún y Playa del Carmen

Consumo de alimentos en mal estado

Productos de importación mal refrigerados, es el principal factor de riesgo

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Casos de botulismo vuelven a encender las alarmas en Quintana Roo. Autoridades de salud confirmaron un repunte de casos en lo que va del año, con mayor incidencia en Cancún y Playa del Carmen, los principales destinos turísticos del estado.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de Quintana Roo (Sesa), en los últimos cinco años se registró de manera oficial al menos 53 casos, la mayoría detectados en temporadas de alta afluencia turística.

Especialistas señalan que el consumo de alimentos contaminados, sobre todo productos de importación mal refrigerados, es el principal factor de riesgo.

El botulismo es una intoxicación grave causada por la toxina Clostridium botulinum.

Menores, blanco de botulismo

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), esta enfermedad afecta sobre todo a niños menores de un año, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Los síntomas van desde visión borrosa y debilidad muscular hasta parálisis respiratoria en casos severos.

Ante esta situación, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) intensificó las inspecciones en restaurantes, hoteles y proveedores de alimentos en los principales polos turísticos y retiró una marca de atún en lata.

También se implementaron campañas informativas para alertar a la población y turistas sobre la importancia de evitar enlatados abombados, embutidos sin refrigerar y alimentos preparados de origen desconocido.

Hasta el momento no se han reportado decesos recientes, pero el riesgo persiste, especialmente en destinos turísticos donde confluyen visitantes internacionales y la oferta gastronómica es extensa y variada.

Puede ser mortal

El botulismo de transmisión alimentaria es una enfermedad grave y puede ser mortal. Sin embargo, es relativamente inusual. Es una intoxicación causada generalmente por la ingesta alimentos contaminados con neurotoxinas muy potentes, las toxinas botulínicas, que se forman en alimentos contaminados. De persona a persona no se transmite el botulismo.

Las esporas producidas por la bacteria Clostridium botulinum son termorresistentes ampliamente difundidas en el medio ambiente, que en ausencia de oxígeno germinan, crecen y excretan toxinas. Existen siete formas diferentes de toxina botulínica identificadas con las letras A a G. Cuatro de ellas (tipos A, B, E y ocasionalmente F) pueden causar botulismo humano. Los tipos C, D y E provocan enfermedades en otros mamíferos, aves y peces.

La toxina botulínica se ingiere con alimentos elaborados inapropiadamente, en los que la bacteria o sus esporas sobreviven, crecen y producen las toxinas. Aunque es principalmente una intoxicación de transmisión alimentaria, el botulismo humano puede deberse a infección intestinal con C. botulinum en los lactantes, heridas infectadas e inhalación..