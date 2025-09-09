Restauranteros confirman desplome del 30% en ventas

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Alistan estrategias para enfrentar crítica temporada baja

El sector restaurantero de Quintana Roo enfrenta una de sus temporadas más críticas del año, con una caída del 30% en ventas tras concluir el periodo vacacional de verano. Así lo confirmó José Julio Villarreal Zapata, presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), quien advirtió que los niveles actuales de operación están por debajo del punto de equilibrio necesario para sostener la actividad económica del gremio.

Durante el verano, los restaurantes operaron con una ocupación promedio del 70%, cifra que, aunque moderada, no alcanza el umbral de rentabilidad estimado en 85%.

La situación se agravó en la primera semana de septiembre, cuando la afluencia de comensales cayó hasta un 40%, afectando especialmente a los establecimientos fuera de las zonas turísticas.

Villarreal Zapata atribuyó esta contracción no solo al fin de la temporada alta, sino también a factores externos como la incertidumbre económica global y las tensiones arancelarias con Estados Unidos. “Cuando hay incertidumbre, la gente se contiene en sus gastos, y el entretenimiento, como los restaurantes, es lo primero que se recorta”, explicó.

Aunque la baja en ventas ha encendido las alertas, el líder restaurantero descartó aplicar medidas drásticas como descansos sin goce de sueldo o cierres temporales. En cambio, se han implementado ajustes en los menús, privilegiando ingredientes de temporada para reducir costos sin sacrificar calidad.

No obstante, otros actores del sector advierten que la prolongación de la temporada baja podría derivar en el cierre de al menos 15 negocios y la pérdida de hasta 400 empleos en Cancún, según estimaciones recientes de la Canirac.

Con la mirada puesta en las celebraciones del 15 y 16 de septiembre, los restauranteros confían en un repunte temporal. “Estamos preparando platillos especiales con cocina mexicana, patrimonio intangible de la humanidad. Queremos que la gente salga, festeje y consuma”, señaló Villarreal.

La oferta gastronómica en Cancún continúa diversificándose, con propuestas para todos los bolsillos. Desde la Canirac se hace un llamado a la ciudadanía para consumir local y fortalecer la economía circular del estado.

Premios Michelin 2026 a Q. Roo

El Caribe mexicano se prepara para dar un paso decisivo en su posicionamiento global como referente culinario. Quintana Roo ha sido postulado como sede oficial de la ceremonia de entrega de la Guía Michelin en 2026, una iniciativa impulsada por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), con el respaldo de autoridades turísticas y empresariales.

Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente nacional de la Canirac, destacó que el estado reúne todos los requisitos para albergar un evento de talla internacional: belleza natural, conectividad aérea, infraestructura hotelera de primer nivel y una oferta gastronómica en constante evolución. “Quintana Roo no solo tiene playas, tiene talento culinario, innovación y diversidad cultural que se refleja en cada platillo”, afirmó.

La postulación coincide con la expectativa generada por la Copa Mundial de Futbol 2026, que tendrá sedes en México, Estados Unidos y Canadá. Se estima que los destinos participantes podrían registrar un incremento de hasta 35% en sus ventas, beneficio que alcanzaría también a Quintana Roo, donde se espera que los visitantes extiendan su estancia.

El dinamismo del sector restaurantero en la región ha sido clave en esta candidatura. Según datos de la Canirac, seis de cada diez nuevos restaurantes en Quintana Roo son liderados por mujeres, lo que fortalece el emprendimiento, la innovación y la competitividad. Además, la apertura de establecimientos supera al número de cierres, reflejando confianza en el futuro de la industria.

Refuerzan cultura contra huracanes

Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención ante fenómenos hidrometeorológicos, Quintana Roo se prepara para participar activamente en el Segundo Simulacro Nacional 2025, programado para el próximo 19 de septiembre a las 13:00 horas.

El ejercicio, convocado por el Sistema Nacional de Protección Civil, se realizará bajo la hipótesis de impacto de un huracán categoría 3, adaptado al contexto geográfico del estado.

Guillermo Núñez Leal, director estatal de Protección Civil, informó que se espera la participación de más de un millón 400 mil quintanarroenses, incluyendo ciudadanos, instituciones públicas, empresas privadas y brigadas comunitarias. Hasta el momento, se han registrado más de 355 inmuebles y cerca de 28 mil personas para el ejercicio, cifra que podría superar la meta del año anterior, cuando participaron más de 76 mil servidores públicos y se revisaron 1,189 inmuebles.

Cada municipio contará con al menos un refugio temporal habilitado para el simulacro, incluyendo espacios que permiten el ingreso de mascotas, en un esfuerzo por garantizar la protección integral de las familias.

Por primera vez, el simulacro incluirá un sistema de alertamiento nacional que enviará mensajes de texto y alertas sonoras a dispositivos móviles en todo el país. En Quintana Roo, este mecanismo servirá como prueba piloto para evaluar la capacidad de respuesta ante una emergencia real.

El mensaje incluirá la palabra “SIMULACRO” y activará protocolos en establecimientos públicos y privados, donde se espera que los participantes apliquen estrategias de seguridad antes, durante y después del supuesto huracán.

El ejercicio se enmarca en la conmemoración de los 40 años del sismo de 1985, y aunque Quintana Roo no es una zona sísmica, las autoridades decidieron enfocar el simulacro en huracanes, dada la vulnerabilidad del estado ante estos fenómenos. “La prevención es nuestra fuerza”, es el lema que acompaña esta jornada nacional.