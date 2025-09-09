Impulsan vacunación universal para proteger a los más vulnerables

HORA 14 Por Mauricio Conde Olivares

La relación México-EUA además de complicada en lo comercial y económico, representa un grave conflicto en materia migratoria, mismo que se ha acrecentado con la presidencia de Donald Trump y sus amagos contra la soberanía nacional luego que los norteamericanos declararan como terroristas a los cárteles del crimen organizado.

Resalta que en el tema de la Migración, la Suprema Corte de EUA dejó sin efecto por 6 votos a favor y 3 en contra de forma temporal un fallo de un tribunal inferior que ordenó al Departamento de Seguridad Interna (DHS) suspender las inspecciones y redadas itinerantes en Los Ángeles para identificar y detener a migrantes indocumentados sin “causa probable”, lo que en la práctica le permite recurrir a criterios de apariencia física, origen étnico, idioma o actividad laboral. La decisión es una victoria para la política migratoria de Trump; para los críticos, es una licencia para llevar a cabo detenciones a partir del perfilamiento de las personas.

En México, al referirse al presupuesto federal para el año próximo, Claudia Sheinbaum señaló que no faltarán recursos para que la red consular en EUA pueda apoyar de forma adecuada a migrantes mexicanos cuando son detenidos o deportados. Explicó el procedimiento que siguen las representaciones consulares cuando tienen conocimiento de una redada o reciben la notificación consular de la detención de un connacional por ICE.

También, en cuanto a las Relaciones México-EUA, déjeme comentarle que la Administración de Control de Drogas (DEA) anunció que llevó a cabo un operativo en contra del cartel de Sinaloa, clasificada desde febrero como una organización terrorista extranjera. Como resultado, fueron arrestadas tanto en EUA como en otros países 617 personas. Además, se llevaron a cabo, entre otras, las siguientes incautaciones: 480 kilogramos de fentanilo en polvo, 420 armas y más de $11 millones de dólares. Participaron varias contrapartes nacionales e internacionales de la DEA.

Pasemos a temas de la región, toda vez que esta columna se redacta desde la joya del Caribe Mexicano. Con el compromiso de consolidar el empoderamiento y la independencia económica de las mujeres cancunenses, la Presidenta Municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, firmó un convenio de colaboración entre el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) y la Fundación RCD, para la implementación del proyecto “Tejedoras de Sueños” en la Casa de la Mujer Emprendedora en la Supermanzana 228.

Explicó que Tejedoras de Sueños es una iniciativa de la Fundación, que une la economía circular con el empoderamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad provechando textiles en desuso provenientes de la industria hotelera, como uniformes, mantelería y ropa de cama para transformarlos en productos artesanales con valor social y cultural, como muñecos inspirados en la fauna local: monos araña, tortugas, ballenas y aves de la región.

Durante la firma del convenio celebrada en el despacho presidencial del Palacio Municipal, la Alcaldesa destacó que su gobierno impulsa políticas públicas con perspectiva de género que fortalecen la autonomía económica de las mujeres y generan nuevas oportunidades de desarrollo.

“Con este convenio aportamos y abrimos puertas para su independencia financiera, además de construir un futuro más justo, sostenible y solidario”, afirmó Ana Paty Peralta.

A su vez, la directora del IMM, Miroslava Reguera Martínez, detalló que el convenio permitirá que el programa, que ya opera con éxito en Playa del Carmen, tenga ahora su capítulo Cancún, por lo que en esta primera edición se prevé capacitar a unas 60 mujeres, de las cuales 45 ya están inscritas, aclarando que las beneficiarias recibirán formación en costura, corte, confección y control de calidad, además de un pago justo por cada pieza elaborada.

Ahora, le comento que en un contexto en el que la cobertura de vacunación en México se ha estancado durante la última década, Sanofi convocó, en el marco del 9º Simposio Interinstitucional de Inmunización, espacio de actualización médica en vacunación organizado por la farmacéutica, a un panel exclusivo con medios de comunicación para destacar la relevancia de la vacunación en todas las etapas de la vida y llamar a la población a fortalecer la prevención.

“En Sanofi tenemos un compromiso histórico desde hace casi 100 años, con la salud pública en México. A través de la innovación en vacunas y de un trabajo conjunto con autoridades, profesionales de la salud y sociedad civil, buscamos recuperar la confianza en la vacunación y avanzar hacia coberturas que garanticen la protección de toda la población”, señaló Paola Martorelli, directora de Asuntos Corporativos de Sanofi LATAM.

Si bien, la vacunación es la medida más costo efectiva, después del suministro de agua potable, de acuerdo con un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la vacunación infantil registra la mayor caída a nivel mundial en 30 años; en el caso de México, solo el 26 % de los niños de dos años cuentan con su esquema completo.

Durante el panel “Vacunación para toda la vida”, especialistas en pediatría, infectología y medicina interna subrayaron la urgencia de recuperar los esquemas completos en la niñez, así como reforzar la vacunación contra la tos ferina e influenza en pacientes embarazadas, adultos mayores y personas que viven con enfermedades crónicas.

“El descenso en las coberturas ya se refleja en brotes de enfermedades erradicadas como el sarampión y controladas como tos ferina. Hasta la semana epidemiológica 30 de 2025, se han reportado 1,267 casos confirmados de tos ferina en México, por ende, recuperar los esquemas completos no es opcional: es la única forma de garantizar inmunidad colectiva y evitar que estos brotes se conviertan en emergencias de salud pública”, precisó el Dr. Miguel Ángel Minero.

El especialista añadió que la innovación ha permitido ampliar la protección frente a virus como el Sincicial Respiratorio (VSR), cuya evolución puede ser impredecible y hoy en día, es una de las principales causas de hospitalización en lactantes menores de 12 meses, que nacen antes o durante la temporada invernal, la cual contiene la mayor circulación del virus. En este sentido, destacó la importancia de transitar hacia un modelo de inmunización de precisión, capaz de responder a las necesidades específicas de cada población.

Más allá de la infancia, hay infecciones que representan un riesgo importante en las personas adultas. La influenza, por ejemplo, no solo puede derivar en complicaciones respiratorias sino también cardiovasculares. Un estudio publicado en la revista New England Journal of Medicine, reveló que el riesgo de sufrir un ataque cardíaco puede aumentar hasta seis veces en la semana posterior a un diagnóstico de influenza, lo que subraya la importancia de vacunar a este grupo para proteger su salud y reducir riesgos asociados.

Ante este panorama, la vacunación es indispensable en mayores de 50 años y en quienes viven con comorbilidades, como obesidad, diabetes e hipertensión, ya que a partir de esa edad se incrementa la probabilidad de padecer afecciones crónicas que aumentan la vulnerabilidad. Por ello, el Protocolo Nacional de Atención Médica (PRONAM), recomienda reducir la edad para la aplicación de la vacuna influenza a partir de los 50 años.

Como señaló el Dr. Martín Rosas, médico en cardiología clínica y miembro fundador del Grupo de Expertos en Hipertensión Arterial México (GREHTA): “La influenza puede aumentar 10 veces más el riesgo de ataque cardiaco. Por esto, es fundamental la vacunación, en grupos blanco y grupos de riesgo; así como la inclusión de adultos mayores de 50 años para prevenir complicaciones. cardiovasculares. Siendo un componente clave para mantener su salud y calidad de vida”.

Como parte de este compromiso por acercar la prevención a más personas, Sanofi, aprovechó para presentar la 11a edición del Premio “Vacunar para Dar Oportunidades”, una iniciativa que busca reconocer a todas las personas que hacen posible la vacunación en México a través de acciones concretas en sus comunidades. La convocatoria, que estará abierta hasta el 17 de septiembre, contará con un grupo evaluador integrado por instituciones de gran relevancia.

En línea con este esfuerzo por impulsar una cultura de cuidado de la salud, el encuentro concluyó con un llamado a promover la vacunación inclusiva, entendida como un derecho de todas las personas en cada etapa de la vida.

“La vacunación debe ser inclusiva: proteger a bebés, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, así como a las poblaciones con mayor vulnerabilidad. Nuestro compromiso en Sanofi es acompañar con ciencia e innovación a médicos, pacientes y autoridades para que cada persona reciba la protección adecuada, en el momento adecuado”, subrayó la Dra. Patricia Cervantes, directora médica de Vacunas en Sanofi México.

En otro orden, le informo que la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) realizó, como lo hace año con año, un sondeo para calcular la variación de precios de lo que costarán a las familias mexicanas los festejos patrios. Este año, organizar una reunión en casa para 10 personas podrá llegar a costar hasta $7,000.00 en promedio, un 17% más que en 2024, que significó una erogación de $6,000.00. Este gasto incluye platillos, bebidas, dulces típicos, adornos y música. Una noche mexicana en casa implica un menú abundante y variado. Preparar pozole ronda los $2,000.00; tinga de pollo $1,250.00; tostadas de pata $1,100.00 y los tradicionales pambazos $1,350.00; a esto hay que sumar refrescos, aguas frescas, cerveza y tequila, en un rango de $2,800.00 a $3,000.00; la decoración temática del evento, banderitas, papel picado y otros adornos patrios significan $600.00 del presupuesto.

“La ventaja de organizar el festejo en casa es que regularmente se convierte en una celebración de “traje”, en la que las distintas familias invitadas llegan con viandas y nunca con las manos vacías”, señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

