Entrega Mara Lezama 725 cámaras corporales a la policía de Benito Juárez

Reforzarán seguridad y transparentar la actuación policial

Inversión de más de 31 mdp permitirá a la policía documentar en audio y video sus actuaciones, reforzando protocolos y transparencia

Cancún.- Al participar en la entrega de 725 cámaras corporales a elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez, la gobernadora Mara Lezama Espinosa afirmó que esto significa que ahora cuentan con mejores herramientas, que la ciudadanía confía más en las y los policías, y que se cortan de raíz prácticas que tanto daño le hacen a la seguridad.

En la explanada de la corporación municipal, acompañada de la presidenta Ana Paty Peralta de la Peña y del titular de la SMSCyT, Jaime Padilla Barrientos, la Gobernadora destacó que esta entrega también demuestra que la seguridad se construye en equipo, entre todas y entre todos.

“Aquí no puede haber esfuerzos aislados, aquí todas y todos ponemos nuestra parte en esta responsabilidad compartida, desde el municipio hasta el estado, con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que siempre con acompaña en esta gran tarea”, aseguró Mara Lezama.

Al referirse a las cámaras entregadas que graban en 2k y hasta por 12 horas, la titular del Ejecutivo añadió que son más de 31 millones de pesos invertidos en cuidar a la gente y eso se traduce en tranquilidad para las familias que quieren vivir sin miedo, salir a trabajar y o a estudiar con confianza y volver a casa sabiendo que hay instituciones, seres humanos que los cuidan.

Asimismo, la gobernadora Mara Lezama dio a conocer que en este gobierno humanista con corazón feminista se refuerzan las acciones con tecnología de vanguardia y con programas que nos colocan a la altura de los retos de hoy.

Por su parte, la presidenta Ana Paty Peralta destacó que al entrar en operación estas 725 cámaras portátiles quedará grabada en audio y vídeo toda la jornada del policía y forma parte de la nueva etapa de profesionalización y dignificación.

El secretario Padilla Barrientos explicó que estas herramientas apoyarán a los oficiales en el cumplimiento de protocolos de actuación y contribuirán a prevenir actos de corrupción. Fueron asignadas a Tránsito, GEAVIG, Policía Auxiliar, Búsqueda y Localización, Seguridad Ciudadana y Policía Turística.

Recibieron las primeras cámaras los elementos César Rodríguez Plácido, Viridiana Yazmín Benitez Solana, Erce Omar Peraza Aguilar, Cecilia Méndez Chablé y Jessica Dianeth Campos Cardos.

Rescate del parque de la Colonia Lagunitas en Chetumal

Chetumal.- En cumplimiento con el compromiso de devolver el brillo a la capital del estado, Chetumal, la gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó un transformado parque de la Colonia Lagunitas, en el marco del Programa de Rescate de Espacios Públicos “Que brille Chetumal”.

“¿Ya vieron cómo quedó el parque de la colonia Lagunitas? Aquí venimos a darle mucho cariño, junto con el personal del Conalep y las brigadas del Programa de Rescate de Espacios Públicos “Que brille Chetumal”. Entre todas y todos lo limpiamos, arreglamos los juegos infantiles, se podaron árboles, se pintaron las bardas y las rampas, se arreglaron los baños y cambiamos las luminarias” explicó la titular del Ejecutivo.

Acompañada por Adrián Díaz Villanueva, Oficial Mayor de la SEFIPLAN; Nabil Eljure Terrazas, subsecretario de Gobierno de la SEGOB; personal del CONALEP y servidores públicos, la Gobernadora destacó el trabajo coordinado y permanente entre dependencias estatales y la ciudadanía para rehabilitar y dignificar áreas comunes.

“Es un espacio que ahora se puede disfrutar dignamente, en familia, con amigas, amigos, con sus mascotas. ¿El objetivo? Que Chetumal continúe brillando como una ciudad viva, bonita, segura, como siempre debió ser”, dijo Mara Lezama a los vecinos.

Este programa, que inició el 7 de marzo de 2025, se activa gracias a la participación ciudadana que se comunica al teléfono 983 102 3200 para hacer reportes, y ha permitido atender más de 109 casos a la fecha. Hasta ahora se han intervenido 34 de los 59 parques de Chetumal, incluyendo monumentos, glorietas, camellones y fuentes.