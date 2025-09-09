Arribazones de sargazo disminuirán gradualmente en la época otoño-invierno

Pronóstico de la Red de Monitoreo del alga

Corrientes marinas y vientos alisios han mostrado una intensidad menor: especialistas

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Autoridades ambientales y especialistas en oceanografía prevén una disminución significativa en el recale de sargazo en las costas de Quintana Roo durante la temporada otoño-invierno, gracias a las condiciones climáticas y oceanográficas que favorecen el alejamiento de esta macroalga del litoral caribeño.

Esteban Jesús Amaro Mauricio, director de la Red de Monitoreo de Sargazo de Quintana Roo, explicó que las corrientes marinas y los vientos alisios del sureste han mostrado una intensidad menor en las últimas semanas, lo que ha contribuido a desviar las manchas de sargazo hacia el norte del Caribe, evitando su llegada masiva a playas como Tulum, Playa del Carmen y Cozumel.

De acuerdo con el monitoreo satelital y los modelos de predicción, la probabilidad de recale disminuye conforme avanza el año hacia los meses más fríos. “Entre más se acerca el invierno, mayor es la posibilidad de que el sargazo se mantenga en mar abierto o se desplace hacia otras regiones del Caribe”, señaló Amaro Mauricio.

Actualmente, el semáforo del sargazo reporta presencia excesiva en 30 zonas costeras del estado, con mayor concentración en el sur, desde el Canal de Zaragoza hasta Uvero, y en el norte, en puntos como Chen Río, Punta Molas y Arco Maya.

Aunque se espera una reducción en el volumen de sargazo, las autoridades mantienen activos los protocolos de limpieza y contención, especialmente en zonas turísticas. La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) y los ayuntamientos costeros continúan con brigadas de monitoreo y recolección, además de campañas informativas para sensibilizar a la población sobre el fenómeno.

El sargazo, aunque natural, representa un reto ambiental y económico para el estado, afectando la imagen turística, la biodiversidad costera y la calidad del agua. Por ello, se mantiene la coordinación interinstitucional para responder de manera oportuna ante cualquier repunte inesperado.

Diversos centros de investigación en la región trabajan en el aprovechamiento del sargazo como recurso biotecnológico, explorando su uso en la producción de biocombustibles, fertilizantes y materiales de construcción. Estas iniciativas buscan transformar un problema ambiental en una oportunidad de innovación sostenible.