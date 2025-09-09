Más de 350 cámaras de negocios de Tulum ya han sido conectadas al C5

Se suman a la estrategia de seguridad

Autoridades mejorarán la capacidad de respuesta ante los incidentes delictivos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Tulum.- En un esfuerzo conjunto por fortalecer la seguridad en el municipio, más de 350 cámaras de videovigilancia instaladas en negocios de Tulum han sido conectadas al sistema estatal C5 (Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia), como parte de una estrategia que busca mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes delictivos.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Tulum en coordinación con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), forma parte de los requisitos para la obtención de licencias de funcionamiento, aunque autoridades y empresarios coinciden en que más allá de una obligación administrativa, representa una medida preventiva que ya muestra resultados positivos.

El presidente municipal, Diego Castañón Trejo, destacó que la integración de las cámaras al sistema C5 ha permitido realizar detenciones en tiempo real gracias a la colaboración entre comerciantes y autoridades. “Tenemos 350 cámaras conectadas al C2 y al C5, y gracias a eso hemos logrado reducir los índices de inseguridad. Ha sido muy productivo”, afirmó.

Sugeyry Prieto Torres, dirigente de Coparmex en la Riviera Maya, subrayó que esta medida responde a la creciente preocupación del sector empresarial ante hechos violentos recientes, como el homicidio del exsecretario de Seguridad Pública, José Roberto Rodríguez Bautista. “Estamos por firmar un convenio para que, en caso de un delito, las cámaras de los comercios puedan ser utilizadas para apoyar a las autoridades en sus investigaciones”, explicó.

La iniciativa busca también proteger la imagen turística de Tulum, uno de los destinos más visitados del Caribe Mexicano. Empresarios han advertido que la inseguridad afecta directamente la percepción de los visitantes y, por ende, la economía local. “La seguridad es medular para la reactivación económica y la confianza en el destino”, señaló Prieto.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa ha expresado su respaldo a las acciones emprendidas en Tulum, comprometiéndose a fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno y el sector privado para garantizar un entorno seguro tanto para residentes como para turistas.

Avanzan enfermedades de transmisión sexual

Autoridades sanitarias y especialistas advierten sobre la persistencia de enfermedades de transmisión sexual (ETS) en Quintana Roo, donde los registros epidemiológicos revelan cifras preocupantes que exigen mayor atención en prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno.

Según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), hasta la semana 34 de 2025 se han confirmado en el estado 310 casos de sífilis adquirida en hombres y 97 en mujeres, con 15 nuevos reportes tan solo en la última semana. Además, se mantiene un caso acumulado de sífilis congénita, considerado de alto riesgo por evidenciar deficiencias en la detección y atención médica durante el embarazo.

El panorama se amplía con otras ETS: 46 casos de gonococia en hombres, 29 en mujeres, 7 de chancro blando y 1 de linfogranuloma venéreo. En cuanto al herpes genital, se han documentado 57 casos en hombres y 43 en mujeres, con seis notificaciones recientes. Por su parte, la vulvovaginitis continúa siendo la afección más frecuente, con 7,238 casos acumulados en lo que va del año.

Expertos en salud reproductiva señalan que, aunque muchas de estas enfermedades cuentan con tratamiento curativo, su diagnóstico tardío o la falta de atención médica pueden derivar en complicaciones severas, incluyendo infertilidad, afectaciones crónicas y, en el caso de la sífilis congénita, riesgo vital para el recién nacido.

Organizaciones civiles como Red Positiva han denunciado la ausencia de campañas institucionales claras y constantes para prevenir la propagación de estas enfermedades.

El médico internista Pedro Pérez advirtió que muchas ETS no presentan síntomas evidentes, lo que dificulta su detección temprana. “La prevención es clave. Algunas de estas enfermedades tienen cura, otras solo se controlan, pero todas requieren atención médica oportuna”, explicó.

Especialistas en salud pública coinciden en que el aumento de casos refleja no solo una mayor exposición, sino también una brecha persistente en educación sexual, acceso a métodos de protección y atención médica especializada. La falta de campañas dirigidas a jóvenes, trabajadores turísticos y poblaciones vulnerables agrava el panorama.