Hay interés de tres empresas en proyecto de taxímetros para Cancún

Procurarán mayor seguridad y mejor servicio

Se contempla definir parámetros técnicos como el precio del “banderazo”

Por redacción DIARIOIMAGEN

En un esfuerzo por modernizar el servicio de transporte público y garantizar mayor transparencia en el cobro de tarifas, el Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo” de Cancún confirmó el interés de tres empresas tecnológicas en participar en el proyecto de instalación de taxímetros en aproximadamente dos mil unidades, como parte de una primera etapa de implementación.

Rubén Carrillo Buenfil, secretario general del sindicato, señaló que esta iniciativa responde a la necesidad de ofrecer mayor seguridad tanto económica como personal a los usuarios, en un contexto de creciente demanda por servicios regulados y confiables.

El proyecto contempla definir parámetros técnicos como el costo de banderazo, kilometraje, tiempo de traslado y distancia recorrida, elementos que permitirán establecer tarifas claras y evitar cobros arbitrarios. Aunque Carrillo declinó revelar los nombres de las empresas interesadas, aseguró que se encuentran en pláticas avanzadas para determinar el tipo de tecnología que se implementará.

El Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), como autoridad reguladora del transporte público, ya fue notificado del proyecto y participa en la definición de criterios técnicos y tarifarios. “Ambas partes queremos mejores condiciones de seguridad para los pasajeros”, subrayó Carrillo.

Cancún cuenta con un parque vehicular de aproximadamente 8,600 taxis registrados. La fase inicial del proyecto contempla la instalación de taxímetros en unas 2,000 unidades, priorizando aquellas que operan en zonas de alta afluencia turística y urbana. El objetivo es evaluar el funcionamiento del sistema y su aceptación por parte de los usuarios y operadores.

La implementación de taxímetros representa un avance significativo en la profesionalización del servicio de taxi en Cancún, alineándose con estándares internacionales de movilidad urbana. Además, se espera que esta medida contribuya a reducir conflictos entre usuarios y operadores, mejorar la percepción del servicio y fortalecer la competitividad frente a plataformas digitales.

Carrillo destacó que el proyecto también busca dignificar el trabajo de los taxistas, al ofrecer herramientas tecnológicas que respalden su labor y generen confianza en la ciudadanía.