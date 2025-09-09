Refuerzan en escuelas la prevención del maltrato infantil

Actividades en el nivel básico

Chetumal.- En el marco de la primera Jornada Nacional de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil, que se celebró el pasado 8 de septiembre en todo el país, la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) llevó a cabo actividades de sensibilización con alumnas y alumnos de educación básica, enfocadas en la prevención de la violencia.

Estas acciones forman parte de la estrategia para la construcción de paz y el pleno respeto a los derechos de la niñez, que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa, a través del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

En coordinación con autoridades del Colegio Real de Potosí de la capital del estado, la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA llevó a cabo actividades con grupos de primero a sexto grado, diseñadas para que niñas y niños reconozcan posibles situaciones de abuso y violencia y conozcan cómo buscar ayuda.

Además, las y los estudiantes exploraron cómo expresar sus emociones de manera positiva y fortalecer su autocuidado, promoviendo un desarrollo emocional seguro y saludable.

En nivel secundaria, con el respaldo de las autoridades educativas, el alumnado de las escuelas “Adolfo López Mateos” y “Valentín Gómez Farias” participó en pláticas sobre prevención de la trata de personas generando espacios de diálogo para que adolescentes identifiquen riesgos reales y estrategias para protegerse frente a este delito, así como los canales de denuncia.

También se abordó la violencia en el noviazgo, con énfasis en la identificación de señales de riesgo y en estrategias para establecer relaciones afectivas seguras y respetuosas.