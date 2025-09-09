Crean ambicioso plan de promoción turística con miras al Mundial de 2026

Buscan atraer a viajeros apasionados del futbol

El estado busca posicionarse como destino complementario de primer nivel

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con miras al Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, el estado de Quintana Roo ha comenzado a delinear una ambiciosa estrategia de promoción turística para posicionarse como destino complementario de primer nivel ante el flujo masivo de visitantes internacionales que se espera durante el evento.

La propuesta será presentada oficialmente en octubre, durante la 37ª edición del Cancún Travel Mart 2025, encuentro clave que reunirá a autoridades, empresarios y operadores del sector turístico. El objetivo es aprovechar la conectividad aérea del estado —especialmente desde el Aeropuerto Internacional de Cancún— que cuenta con vuelos directos desde varias sedes mundialistas.

Rodrigo de la Peña, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, señaló que el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) será el encargado de detallar las campañas y acciones que permitirán destacar la oferta hotelera, la calidad de los servicios turísticos y las playas de renombre mundial.

“La intención es que los aficionados al fútbol asocien su visita a México con una experiencia integral: deporte, descanso y cultura. Incluso si no asisten directamente a los partidos, podrán decir que vivieron el ambiente del Mundial en el Caribe Mexicano”, explicó Jesús Calahorra, director ejecutivo de la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur).

La estrategia se enfocará en atraer visitantes de mercados donde el fútbol tiene fuerte arraigo, como Europa y América Latina, sin descuidar el turismo nacional. Además, se prevé la apertura de nuevas rutas aéreas y frecuencias especiales que facilitarán la llegada de turistas antes, durante y después del torneo.

Entre las acciones contempladas se analiza la realización de un Fan Fest en playas de la Zona Hotelera de Cancún, así como incentivos para socios de clubes vacacionales que deseen aprovechar sus membresías en esta temporada. Aunque los costos ya han registrado un incremento del 10%, se espera que la demanda continúe en ascenso conforme se acerque el evento.

Las autoridades turísticas confían en que el Mundial 2026 será una plataforma para reforzar la reputación internacional de Quintana Roo como destino competitivo, no solo durante el torneo, sino en temporadas previas y posteriores. Se estima que el evento movilice a más de cinco millones de turistas internacionales, lo que representa una oportunidad estratégica para consolidar la imagen del Caribe Mexicano en el mapa global.

La Desatadora de Nudos al cine

La devoción mariana que ha conmovido a miles de fieles en México y el mundo dará el salto a la pantalla grande. En 2026 se estrenará la película María Desatadora de Nudos, una producción internacional inspirada en el santuario ubicado en Cancún, considerado uno de los epicentros de esta advocación que ha ganado fuerza en los últimos años, especialmente por el respaldo espiritual del Papa Francisco.

La cinta, dirigida por el cineasta mexicano Francisco Javier Pérez y producida por Ave María Films en colaboración con Chisco Films, busca retratar el poder de la fe en medio de las dificultades cotidianas. El guion, escrito por Gaby Jacoba, entrelaza la historia de una familia en crisis con la intercesión de la Virgen María bajo esta advocación, reconocida por “desatar los nudos” emocionales, espirituales y familiares.

El Santuario María Desatadora de Nudos, fundado por el sacerdote Luis Pablo Garza en medio de un manglar en Cancún, ha sido fuente de consuelo para miles de peregrinos que acuden con listones blancos donde escriben sus peticiones. Este espacio de oración y esperanza ha sido clave en la asesoría espiritual de la película, que se rodará en varias locaciones internacionales, incluyendo México, Alemania y el Vaticano.

“Es una historia que toca el alma, porque todos tenemos nudos que nos impiden avanzar. Esta película quiere mostrar cómo la fe puede transformar vidas”, expresó Garza, quien participa como consultor espiritual en el proyecto.

El elenco incluye a reconocidos actores como Karime Lozano, Toño Mauri, Lupita Venegas y la periodista Valentina Alazraki, corresponsal en el Vaticano. La narrativa combinará escenas contemporáneas con momentos históricos, incluyendo la creación de la pintura original de la Virgen Desatadora de Nudos en Augsburgo, Alemania, en el siglo XVIII.

El Festival Internacional de Cine Católico ha confirmado que el estreno será mundial, con funciones especiales en México, Estados Unidos, Europa y América Latina. Se espera que la película impulse aún más la devoción mariana y fortalezca el turismo religioso en Quintana Roo.