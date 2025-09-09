Reconocen acciones del gobierno de Ecatepec por su Récord Guinnes en la jornada de limpieza

Con 148 mil 525 participantes

Por Arturo Baena

Ecatepec, Mex.- No sólo la gobernadora Delfina Gómez, sino diversos sectores de la sociedad, felicitaron a la alcaldesa de este municipio, Azucena Cisneros, por lograr el Récord Guinness de mayor número de personas recolectando basura simultáneamente en calles y avenidas de Ecatepec, quienes durante 15 minutos recogieron todo tipo de residuos.

Con 148 mil 525 participantes, el municipio, encabezado por Azucena Cisneros, obtuvo el reconocimiento internacional por la jornada de limpieza, superando a Japón donde se tenía registro de 146 mil personas en el distrito Minato de Tokio, en 2018.

“Nosotros, como adultos a través del ejemplo, podemos dar ese mensaje a nuestras futuras generaciones de depositar la basura en su lugar. Pero junto con ello también decirles que seguimos haciendo lo que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum nos ha pedido y lo ha solicitado a todas las instituciones y a todos los servidores públicos. Trabajar por los demás, trabajar con el poder de servir y eso lo hacemos día con día”, afirmó la maestra Delfina Gómez Álvarez.

Con guantes, costales y escoba en mano, Delfina Gómez Álvarez y la Alcaldesa Azucena Cisneros realizaron la jornada “Ecatepec Limpia es más Segura”, rodeadas de familias, adultos mayores y niñas y niños que mostraron entusiasmo por recuperar sus espacios públicos.

La jornada de recolección de desechos se realizó en las inmediaciones de El Gran Canal, en la colonia Tolotzin, a lo largo de 1.5 kilómetros de caminos de tierra, cascajo, llantas, madera y basura acumulada.

Alfredo Arista Rueda, juez oficial de Guinness World Records, informó que Ecatepec había conseguido la cifra de participación y entregó el reconocimiento a la alcaldesa.