Bienvenida a la primera generación de la Universidad Rosario Castellanos

Campus Naucalpan

Naucalpan, Méx.– La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el presidente municipal, Isaac Montoya, dieron la bienvenida a los más de mil estudiantes que conforman la primera generación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Ante las y los estudiantes, que acudieron a su primer día de clases, el alcalde de Naucalpan, agradeció el esfuerzo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su visión de desarrollo edificada sobre los cimientos en la educación.

“En poco tiempo, ese esfuerzo se convirtió en una auténtica alternativa para miles de jóvenes que encontraron en estas aulas una oportunidad de futuro. Gracias a su liderazgo, lo que inició como un instituto en la Ciudad de México se consolidó en 2023 como la Universidad Rosario Castellanos, y hoy, ya como Presidenta de México, ha dado un paso histórico al elevarla al rango de Universidad Nacional Rosario Castellanos, con la meta de llevar este modelo a todo el país y abrir 150 mil nuevos espacios educativos”, subrayó.

Montoya Márquez agradeció a la gobernadora Delfina Gómez por impulsar proyectos que benefician a las comunidades de Naucalpan y municipios vecinos. “Gracias a esa visión de Estado, hoy estamos viendo cómo Naucalpan se suma a este gran proyecto nacional”.

El alcalde destacó que la UNRC plantel Naucalpan es una alternativa educativa, gratuita y pertenencia social, un modelo innovador, que combina formación académica de calidad con compromiso comunitario, una puerta abierta para miles de jóvenes que no encontraban antes espacios para poder continuar sus estudios de nivel superior.

Por su parte, la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez destacó que México cuenta con una Presidenta que tiene una firme convicción universitaria y un respaldo total a la juventud, que quiere abrirse camino a través de sus estudios profesionales.