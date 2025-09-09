Es necesario fortalecer la seguridad en municipios: senadora Cristina Ruiz

La sociedad, en la indefensión

Vslle de México.- La incapacidad del gobierno de Morena en el Estado de México ya se ve reflejado en los constantes hechos delictivos registrados en los últimos dos años, como ocurrió recientemente en el municipio de Xalatlaco, en donde arrebataron la vida cuatro personas y fue linchado el agresor, advirtió la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Cristina Ruiz Sandoval.

Tras señalar que se contabilizan al menos 41 atrocidades en lo que va del año en la entidad, la dirigente estatal lamentó que con el gobierno morenista se viva en la indefensión y que el terror sea ya una nueva normalidad.

“Hoy más que nunca denunciamos que los ciudadanos están solos ante las atrocidades y masacres que han ocurrido en Tequixquiac, Tecámac, Naucalpan y Texcaltitlán; prevalece la violencia sin freno y eso se refleja en los homicidios culposos que aumentaron en un 6.5 % en el último año, y los homicidios dolosos con unos mil 345 casos en lo que va del año”, puntualizó.

La senadora señaló que se necesita un sistema de inteligencia robusto y verdaderamente coordinado en materia de seguridad pública. No basta con operativos de saturación que duran una semana, “necesitamos fortalecer las policías municipales que son el primer frente de batalla y que por falta de presupuesto están abandonadas; hay que capacitarlas y equiparlas, no quitarles los recursos a las corporaciones municipales como lo hicieron”, destacó.

Como parte de las propuestas a la inseguridad en el Estado de México, la dirigente priista destacó que es necesario un registro claro del universo criminal, un control real de armas y que el gobierno morenista deje de maquillar cifras, pues “ya no se puede ignorar la cifra negra y omitir delitos como las desapariciones en la entidad”, reprochó.