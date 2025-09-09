Se suma Tlalnepantla a la Semana Nacional de Salud

Las y los habitantes de Lomas de Tepeolulco se beneficiaron con diversos servicios gratuitos para procurar su bienestar como parte del programa Salud a tu Alcance, “Dra. Matilde Petra Montoya Lafragua”, en el marco de la Semana Nacional de Salud Pública que impulsa el Gobierno Federal, en coordinación con autoridades estatales y municipales. La Semana Nacional de Salud Pública 2025 tiene como objetivo, promover acciones preventivas en la población y reducir el riesgo de enfermedades. Contempla la realización de actividades y campañas para educar y concientizar sobre la importancia de adoptar hábitos saludables y prácticas preventivas.

Se trata de una jornada integral impulsada por la Presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo que se desarrolla de manera simultánea en todo el país para la promoción de la salud. Además, se incluye vacunas, detecciones oportunas, talleres sobre hábitos saludables, por mencionar algunos.

En representación del Presidente Municipal Raciel Pérez Cruz, el Director General del Sistema Municipal DIF Tlalnepantla, Luis Trejo Molina indicó que durante esta jornada se acercaron a las y los vecinos, servicios gratuitos como módulo de citología cervicouterina, métodos anticonceptivos, servicios de consulta médica, optometría, laboratorio, farmacia, odontología, entre otros.